Cine y series

¿Cuáles son las mejores películas para ver en San Valentín en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y otras plataformas de streaming?

Si aún no sabes qué ver este 14 de febrero, las principales plataformas de streaming cuentan con un amplio catálogo de clásicos romántico, comedias y dramas intensos.

Películas para disfrutar en San Valentín Foto: Composición LR
Películas para disfrutar en San Valentín Foto: Composición LR | Difusión

San Valentín se ha convertido en la excusa perfecta para quedarse en casa y disfrutar de una buena historia de amor - o incluso de desamor -desde la comodidad del sofá. Si aún no sabes qué ver este 14 de febrero, las principales plataformas de streaming cuentan con un amplio catálogo que va desde clásicos románticos hasta comedias ligeras, dramas intensos y opciones ideales para ver en pareja, con amigos o incluso en solitario. Aquí te contamos cuáles son las mejores películas para armar tu maratón especial y vivir una noche llena de emociones.

