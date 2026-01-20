'Heated rivalry' se ha convertido en un fenómeno en todas las plataformas digitales y ha atrapado a cientos de televidentes, especialmente a la generación Z. La serie de amor queer está basada en la exitosa saga literaria 'Game changers', de la autora Rachel Reid. 'Más que rivales', nombre que ha recibido en español, sigue la historia de Shane Hollander e Ilya Razanov, dos jugadores profesionales de hockey, bajo la temática 'enemies to lovers. Llegará pronto a América Latina a través de la plataforma de streaming HBO Max.

La serie, protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, logró calar en el corazón de los televidentes - y sobre todo de los usuarios de redes sociales - gracias a la química que traspasa la pantalla, así como a las escenas de intimidad intensas y milimétricamente construidas, lo que les ha valido el aplauso del público por su naturalidad y alta carga emocional.

Fecha de estreno en HBO Max de 'Heated rivalry'

La nueva serie de amor queer del momento llegará a HBO Max en febrero de 2026 para el público de Latinoamérica. En HBO Max USA está disponible desde el 28 de noviembre del 2025. Además, cuenta con un total de seis episodios en su primera temporada. Originalmente, la serie se estrenó a través de Crave, la plataforma de Bell Media.

Sinopsis de 'Heated rivalry'

Shane Hollander, líder indiscutible de los Montreal Metros, e Ilya Rozanov, figura de los Boston Raiders, son estrellas del hockey unidas por la rivalidad y el deseo. Lo que empieza como una aventura secreta se convierte en un viaje de ocho años de amor, negación y crecimiento mientras persiguen la gloria sobre el hielo y enfrentan sus sentimientos fuera de él.

¿Cómo se volvió viral 'Heated rivalry'?

Aunque la historia podría ser considerada una propuesta de nicho, 'Heated rivalry' se convirtió en un fenómeno mundial gracias al "boca a boca" entre cibernautas, quienes rápidamente crearon cientos de memes, debates, teorías y fanfics, que permitieron que la serie trascendiera el territorio canadiense.

Uno de los puntos positivos de la serie es que no convierte la relación queer en un recurso superficial para destacar. Por el contrario, la historia de Ilya y Shane es la de dos jóvenes que encuentran en el otro un refugio. Asimismo. la cámara muestra el sexo como parte del proceso de autodefinición.

¿Habrá segunda tempora de 'Heated rivalry'?

La repuesta corta es sí. HBO y Crave confirmaron la renovación para una segunda entrega. Se espera que la nueva temporada continúe con la historia de 'The long game', secuela de 'Game changers', escrita por Rachel Reid. Aún se desconoce cuándo iniciarán las grabaciones.

Reparto de 'Heated rivalry'

Hudson Williams como Shane Hollander

Connor Storrie como Ilya Rozanov

Francois Arnaud como Scott Hunter

Sophie Nélisse como Rose Landry

Christina Chang como Yuna Hollander

Dylan Walsh como David Hollander

Callan Potter como Hayden Pike

Slavic Rogozine como Alexei Rozanov

Yaroslav Poverlo como Grigori Rozanov

Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova

Kaden Connor como Sasha

Robbie G.K. como Kip Grady

Harrison Browne como Connors

Aidan Shaw como Kolya

Ficha ténica de 'Heated rivalry'