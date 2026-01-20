HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     
Cine y series

'Heated rivalry': dónde y cuándo ver la serie de amor queer más viral del momento

El 'shippeo' entre Hudson Williams y Connor Storrie es uno de los temas constantes en redes sociales, donde abundan memes, debates, teorías y fanfics de la serie basada en la exitosa novela Game changers, de Rachel Reid.

'Heated rivalry' llegará a HBO Max Foto: Composición LR
'Heated rivalry' llegará a HBO Max Foto: Composición LR | Heated rivalry

'Heated rivalry' se ha convertido en un fenómeno en todas las plataformas digitales y ha atrapado a cientos de televidentes, especialmente a la generación Z. La serie de amor queer está basada en la exitosa saga literaria 'Game changers', de la autora Rachel Reid. 'Más que rivales', nombre que ha recibido en español, sigue la historia de Shane Hollander e Ilya Razanov, dos jugadores profesionales de hockey, bajo la temática 'enemies to lovers. Llegará pronto a América Latina a través de la plataforma de streaming HBO Max.

La serie, protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, logró calar en el corazón de los televidentes - y sobre todo de los usuarios de redes sociales - gracias a la química que traspasa la pantalla, así como a las escenas de intimidad intensas y milimétricamente construidas, lo que les ha valido el aplauso del público por su naturalidad y alta carga emocional.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Todo lo que debes saber sobre 'El caballero de los siete reinos', la nueva apuesta de HBO Max por expandir el universo de 'Juego de tronos'

lr.pe

Fecha de estreno en HBO Max de 'Heated rivalry'

La nueva serie de amor queer del momento llegará a HBO Max en febrero de 2026 para el público de Latinoamérica. En HBO Max USA está disponible desde el 28 de noviembre del 2025. Además, cuenta con un total de seis episodios en su primera temporada. Originalmente, la serie se estrenó a través de Crave, la plataforma de Bell Media.

Sinopsis de 'Heated rivalry'

Shane Hollander, líder indiscutible de los Montreal Metros, e Ilya Rozanov, figura de los Boston Raiders, son estrellas del hockey unidas por la rivalidad y el deseo. Lo que empieza como una aventura secreta se convierte en un viaje de ocho años de amor, negación y crecimiento mientras persiguen la gloria sobre el hielo y enfrentan sus sentimientos fuera de él.

PUEDES VER: El Caballero de los Siete Reinos llega a HBO Max: fecha y hora de estreno de cada capítulo

lr.pe

¿Cómo se volvió viral 'Heated rivalry'?

Aunque la historia podría ser considerada una propuesta de nicho, 'Heated rivalry' se convirtió en un fenómeno mundial gracias al "boca a boca" entre cibernautas, quienes rápidamente crearon cientos de memes, debates, teorías y fanfics, que permitieron que la serie trascendiera el territorio canadiense.

Uno de los puntos positivos de la serie es que no convierte la relación queer en un recurso superficial para destacar. Por el contrario, la historia de Ilya y Shane es la de dos jóvenes que encuentran en el otro un refugio. Asimismo. la cámara muestra el sexo como parte del proceso de autodefinición.

¿Habrá segunda tempora de 'Heated rivalry'?

La repuesta corta es sí. HBO y Crave confirmaron la renovación para una segunda entrega. Se espera que la nueva temporada continúe con la historia de 'The long game', secuela de 'Game changers', escrita por Rachel Reid. Aún se desconoce cuándo iniciarán las grabaciones.

Reparto de 'Heated rivalry'

  • Hudson Williams como Shane Hollander
  • Connor Storrie como Ilya Rozanov
  • Francois Arnaud como Scott Hunter
  • Sophie Nélisse como Rose Landry
  • Christina Chang como Yuna Hollander
  • Dylan Walsh como David Hollander
  • Callan Potter como Hayden Pike
  • Slavic Rogozine como Alexei Rozanov
  • Yaroslav Poverlo como Grigori Rozanov
  • Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova
  • Kaden Connor como Sasha
  • Robbie G.K. como Kip Grady
  • Harrison Browne como Connors
  • Aidan Shaw como Kolya

Ficha ténica de 'Heated rivalry'

  • Año: 2025
  • Duración promedio de episodios: 47 minutos
  • País: Canadá
  • Dirección: Jacob Tierney
  • Guion: Jacob Tierney
  • Fotografía: Jackson Parrel
  • Compañía: Accent Aigu Entertainment
Notas relacionadas
Todo lo que debes saber sobre 'El caballero de los siete reinos', la nueva apuesta de HBO Max por expandir el universo de 'Juego de tronos'

Todo lo que debes saber sobre 'El caballero de los siete reinos', la nueva apuesta de HBO Max por expandir el universo de 'Juego de tronos'

LEER MÁS
¿Dónde ver el capítulo 1 de 'El caballero de los siete reinos' online y gratis?

¿Dónde ver el capítulo 1 de 'El caballero de los siete reinos' online y gratis?

LEER MÁS
El Caballero de los Siete Reinos llega a HBO Max: fecha y hora de estreno de cada capítulo

El Caballero de los Siete Reinos llega a HBO Max: fecha y hora de estreno de cada capítulo

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde y cuándo ver la 'Reina del flow' 3 capítulo 20 y todos los demás episodios que quedan de la tercera temporada?

¿Dónde y cuándo ver la 'Reina del flow' 3 capítulo 20 y todos los demás episodios que quedan de la tercera temporada?

LEER MÁS
Alfonso Obregón pone condiciones para su regreso como voz de Shrek 5: “Mi crédito y dirigir la película”

Alfonso Obregón pone condiciones para su regreso como voz de Shrek 5: “Mi crédito y dirigir la película”

LEER MÁS
Alan Rickman cumple 6 años de fallecido: sus mejores películas y su paso por Harry Potter

Alan Rickman cumple 6 años de fallecido: sus mejores películas y su paso por Harry Potter

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Misionero mormón causa sensación por su asombroso parecido con Stiven Franco de La Bella Luz: “El multiverso”

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Cine y series

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Todo lo que debes saber sobre 'El caballero de los siete reinos', la nueva apuesta de HBO Max por expandir el universo de 'Juego de tronos'

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025