Hoy en día, Pedro Pascal es uno de los actores más populares de Hollywood de los últimos años. Se ganó el amor del público originalmente con el papel de 'Oberyn Martell' y siendo el papá favorito del internet interpretando a los personajes del 'mandaloriano' para Disney y eventualmente el de 'Joel Miller' en 'The last of us'. El 2025 ha sido un año particularmente fructífero para el actor chileno, ya que ha protagonizado 2 de las películas más esperadas del año: 'Los 4 Fantásticos: primeros pasos' y 'Amores materialistas'.

Sin embargo, la carrera de Pedro Pascal no siempre fue exitosa. En una entrevista con Vanity Fair, el actor mostró su agradecimiento a aquellos que lo ayudaron a salir adelante cuando estaba a punto de rendirse, Sarah Paulson y su hermana mayor Javiera Balmaceda, específicamente. Según Pascal, sin ellas, se hubiera retirado de la actuación hace mucho tiempo para convertirse en enfermero o en profesor de teatro. No obstante, cuando estuvo en uno de sus mayores problemas económicos, los pagos residuales de esta serie salvaron a Pascal de que tuviera que abandonar su departamento.

Pedro Pascal en 'Buffy, la cazavampiros'

Después de ganar un SAG Award por su papel en 'The last of us' en 2023, el chileno declaró para Entertainment Tonight, lo diferentes que serían sus circunstancias sin el pago que salvó su vida. "Mis comienzos duraron como 15 años. Y estamos hablando de no poder ir al médico, ponerse enfermo, recibir una cirugía o pagar mi alquiler, cuando tenía menos de 7 dólares en mi cuenta, señaló Pascal. "Un pago residual de 'Buffy, la cazavampiros' apareció y me arregló el día. Es literalmente la razón por la que pude quedarme en Hollywood y no abandonar", declaró el nuevo 'Reed Richards'.

En la serie, Pascal interpretó a Eddie, un compañero de la protagonista que se convierte en vampiro en el primer episodio de la cuarta temporada. Curiosamente, el actor no está acreditado como 'Pedro Pascal', sino como Pedro Balmaceda, el apellido original del actor. El chileno empezó a usar el apellido de su madre en el mundo del entretenimiento, después de que esta falleciera.

Los ángeles guardianes de Pedro Pascal: Sarah Paulson y Javiera Balmaceda

Pascal agradece que a lo largo de su carrera tuvo gente apoyándolo. "Tuve ángeles a mi alrededor todo el tiempo", asegura el chileno. Estos ángeles eran su hermana Javiera y la actriz Sarah Paulson. Su hermana, quien ahora es productora de Amazon Studios, no lo dejó renunciar a sus sueños y le decía: "¡No, no, no, no! Eres demasiado bueno", dejándole 40 dólares para la semana.

Sarah Paulson, por otro lado, forma parte del círculo cercano de Pascal desde que eran adolescentes. Después de haber conseguido el papel en 'Buffy, la cazavampiros' y que Pascal tuviera que regresar a Nueva York tras la muerte de su madre, la actriz puso a disposición su paga diaria para que Pascal pudiera comer. Además, contactó a su amiga Amanda Peet, para que su esposo, David Benioff, uno de los productores ejecutivos de 'Game of Thrones', le hiciera una audición a Pascal para el papel de Oberyn Martell. Un acto que cambió su carrera para siempre.