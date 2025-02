Festival de Cine de Berlín: Marion Cotillard regresa como la reina de las nieves

En la película La tour de glace han reemplazado un espejo por una cámara. La actriz que interpretó a Edith Piaf en La vida en rosa, ha vuelto al Festival de Berlín y ha sido la figura del fin de semana. Marion Cotillard fue dirigida por la cineasta francesa Lucile Hadžihalilović para la versión de La reina de las nieves.

En la adaptación del cuento de Hans Christian Andersen la interpreta a Cristina, una diva del cine de los años setenta. “Me intrigó el hecho de que reemplazara el espejo por una cámara. Dice mucho sobre el mundo en el que vivimos hoy”, declaró Cotillard acerca de la cinta que compite por el Oso de Oro.

La actriz dijo que quedó “intimidada” por su coprotagonista, Clara Pacini, de 22 años y resume la película como la historia de una mujer atrapada en la fascinación que tiene sobre ella misma. “Que se mira a través de su imagen en una película, pero que también se mira a través de esta niña que conoce, de esta jovencita”.

Cotillard, la segunda actriz francesa en ganar un Óscar, ha reconocido que se acercó a la historia de Hans Christian Andersen con una película de Disney “muy alejada de la narración original”. Después de la cinta vio una obra teatral que era similar al guion de la película, respondió a The Hollywood Reporter. “Esa sensación de cómo el miedo afecta a quién eres y a tus emociones”.

Interpretar a un personaje que, de alguna forma, abordara aspectos de su propia carrera le pareció interesante. “Tanto, porque ni yo misma he logrado descifrar, de verdad, el misterio detrás de ese animal tan particular que es un actor. Y conozco el oficio desde las entrañas, me es familiar”.