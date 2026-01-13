HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Cine peruano: película 'Runa Simi' gana premio en Estados Unidos

El documental en quechua dirigido por Augusto Zegarra logró uno de los premios del jurado del Festival de Palm Springs.

Escena del documental.
Escena del documental. | Difusión

El cine peruano sumó otro importante premio en el Festival Palm Springs, en California. “Nos pasó algo inesperado. Es la primera vez que lo gana un documental y es la primera que lo gana una película peruana”, comentó a La República el director Augusto Zegarra.

        En Estados Unidos, el documental ganó el Premio Iberoamericano. El jurado señaló que Runa Simi habla de la importancia de la “visibilidad, preservación del lenguaje, identidad y comunidad; así como la fuerza de su protagonista, capaz de inspirar a futuras generaciones”.

PUEDES VER: Cine peruano: más horarios para 'Uyariy' y el público responde con salas llenas

lr.pe

      El viaje de la exitosa película empezó hace nueve años cuando Augusto Zegarra visitó Cusco luego de ver el video ‘Hakuchu Munayta’, la versión en quechua de una de las escenas de El Rey León. La producción había sido hecha por el artista plástico y locutor, Fernando Valencia y su hijo Dylan, de seis años.  La película muestra el trabajo de ambos y el posterior casting para lograr el doblaje de la película completa y convencer a Disney. “Me enseñó a soñar en grande”, nos dijo el cineasta en el marco del estreno en el Festival de Cine de Lima.

              El festival tuvo 15 películas de origen latino o iberoamericano. "¡Estamos simplemente demasiado felices!”, dice Zegarra. “Es una locura especialmente considerando las películas con las que competíamos”. En California, ganaron también: Sirât de Óliver Laxe como la Mejor Película Internacional; Happy Birthday de Sarah Goher fue la Mejor Ópera Prima Internacional y, Sentimental Value de Joachim Trier, fue reconocida como el premio al Mejor Guion Internacional.

PUEDES VER: 'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

lr.pe

“Diez millones de personas hablan quechua, pero ninguna película ha sido doblada en ese idioma. En Cusco, Fernando y su hijo pequeño se propusieron doblar El Rey León, convirtiendo el doblaje en una herramienta de resistencia”, dice la sinopsis publicada en la página oficial del festival.

En la categoría dedicada a Iberoamérica, la mención especial fue para Aún es de noche en Caracas, dirigida por la venezolana Mariana Rondón y la peruana Marité Ugás. “Generó un acalorado debate entre el público del festival por su relación con la actualidad”, señaló IndieWire.

Las cineastas ya cosecharon reconocimientos en 2025 con la película Zafari. El Festival Internacional de Cine de Palm Springs finalizó con la proyección de las películas ganadoras de la edición 37. La programación incluyó 178 películas de 72 países.

