Muere a los 46 años Bret Hanna-Shuford, actor de 'El lobo de Wall Street'

El actor Bret Hanna-Shuford, recordado por su participación en la película El lobo de Wall Street dirigida por Martin Scorsese, falleció a los 45 años debido a complicaciones derivadas de un cáncer raro y agresivo, según confirmó su familia. El deceso se produjo en la ciudad de Orlando, Florida, informó The Hollywood Reporter.

Hanna-Shuford desarrolló gran parte de su carrera en los teatros de Broadway, donde formó parte de reconocidas producciones musicales como La Bella y la Bestia, Wicked, Chitty Chitty Bang Bang, Amazing Grace y Paramour, además de integrar el elenco de La Sirenita del Cirque du Soleil. En el cine, tuvo un rol secundario destacado en El lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Su trayectoria también incluyó apariciones en televisión, con participaciones en series populares como Law & Order: Special Victims Unit, The Good Fight y Only Murders in the Building, consolidando una carrera versátil entre el teatro, el cine y la pantalla chica.

Esposo de Bret Hanna Shuford anunció su fallecimiento

El fallecimiento del actor Bret Hanna-Shuford fue confirmado públicamente por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, a través de un emotivo mensaje difundido en la cuenta de Instagram Broadway Husbands, espacio donde ambos compartían su vida familiar. “Con gran pesar, compartimos la noticia de que esta mañana nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo”, escribió. En el mismo comunicado añadió: “Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia. Nos rompe el corazón, pero seguiremos haciéndolo sentir orgulloso de nosotros”.

Bret y Stephen fueron los creadores de Broadway Husbands, una plataforma en redes sociales en la que visibilizaron su experiencia como padres dentro de una familia homoparental. La pareja se conoció en 2007 y contrajo matrimonio en 2011 en el Greenwich Town Hall, en Connecticut. Años después, en 2022, celebraron la llegada de su hijo Maverick, según recordó The Hollywood Reporter.

Nacido en Beaumont, Texas, Bret Hanna-Shuford se graduó en Teatro por el Wagner College en 2001. A partir de entonces, construyó una sólida carrera artística, destacándose en producciones de Broadway y participando en giras teatrales por todo Estados Unidos, además de trabajar como actor en Disney Cruise Line, consolidándose como una figura reconocida del teatro musical.