Este jueves 9 de octubre, la Academia Sueca anunció al autor húngaro László Krasznahorkai como el nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura.

En el imprescindible libro de la ensayista Mercedes Monmanny, Por las fronteras de Europa, se lee lo siguiente sobre Krasznahorkai a razón de su novela Melancolía de la resistencia (1989):

“Autor de culto, muy celebrado en Estados Unidos, Japón o Alemania, Krasznahorkai, que ha vivido en diversos lugares de Asia, como Japón, Mongolia o China, ha recibido encendidos elogios de autores de nuestros días como Susan Sontag que reconoció en él al “maestro húngaro del Apocalipsis, comparable a Gógol y Melville”, o por el desaparecido W. G. Sebald que dijo: “La universalidad de las visiones de Krasznahorkai rivalizan con las de Gógol en Las almas muertas y sobrepasan de muy lejos a la mayor parte de sus contemporáneos”. Melancolía de la resistencia narra la organización de una sombría y grotesca conspiración, que se inicia con tintes mágicos y sobrenaturales”.

"El barón Wenckheim vuelve a casa". Imagen: Difusión.

Krasznahorkai no es un nombre desconocido en el imaginario narrativo mundial. El húngaro saltó a la fama literaria con su primera novela, Satantango (1985), que fue llevada al cine por Béla Tart. Desde este título, el escritor ya exhibía una de las mayores cualidades de su prosa: su estilo hipnótico, clave para ingresar en la complejidad temática y estructural de sus novelas.

La Academia Sueca decidió galardonarlo por “su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. De acuerdo con la tradición de la Fundación Nobel, la calidad literaria es uno de los factores que se toman en cuenta, entran al bolo igualmente el contexto en el que se otorga el premio. En este sentido, los suecos reconocen a un muy buen autor porque consideran que su obra es necesaria en estos tiempos marcados por inminentes cambios (en todos los aspectos de la vida) pautados por la incertidumbre.

László Krasznahorkai, siendo una pluma reconocida, no figuraba para esta edición entre los autores favoritos. Su elección reafirma la pauta que, desde 2017, año en que se destapó el escándalo sexual protagonizado por Jean Claude Arnaut y que puso en tela de juicio a los suecos, rige el criterio: ir por autores blindados por la legitimidad literaria. En el año 2018 no se otorgó el Premio Nobel de Literatura por esa razón. Es por eso que, desde 2019, los autores galardonados sí suman al imaginario lector. Pensemos en los ganadores Olga Tocarczuk (2019), Jon Fosse (2023), Han Kang (2024). No olvidemos que era frecuente encontrar críticas hasta antes de 2017, puesto que la Academia Sueca premiaba a buenos autores, pero que no tenían la resonancia de otros candidatos que sí merecían el Premio Nobel de Literatura.

Algunos títulos de László Krasznahorkai, como El barón Wenckheim vuelve a casa (2024), pueden hallarse en librerías limeñas. Es cuestión de tiempo para que más libros suyos estén a disposición de los lectores.