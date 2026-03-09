'Sinners' y Michael B. Jordan suman más premios en la temporada

Tras triunfar en los SAG, entregados por el sindicato de actores, la película Sinners tomó ventaja en la temporada luego de la ceremonia de los Premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés).

El guionista y director de Sinners (Los pecadores), Ryan Coogler, se llevó el premio al mejor guion original y el director de One Battle After Another (Una batalla tras otra) Paul Thomas Anderson se quedó con el galardón de mejor guion adaptado. Ambos cineastas están nominados a los Óscar.

“Fue un año de premios inusual para el gremio, ya que su ceremonia anual en la Costa Oeste se canceló el fin de semana pasado debido a una huelga del personal sindicalizado contra la gerencia de WGA West . Esto ocurre cuando el sindicato en pleno tiene previsto iniciar negociaciones contractuales con la Alianza de Productores de Cine y Televisión el 16 de marzo”, señala Deadline.

Durante la 78.ª ceremonia anual de los Premios WGA, celebrada el domingo en Manhattan, el premio al mejor guion documental fue para Mstyslav Chernov por 2,000 Meters to Andriivka, que sigue a un pelotón ucraniano en su intento de liberar la ciudad de los ocupantes rusos en 2023. Chernov también recibió el premio Paul Selvin 2026 de WGA West.

En televisión, The Pitt , de HBO Max, obtuvo 3 premios de 3 nominaciones el domingo. La serie sobre procedimientos hospitalarios de Noah Wyle, ganadora de un Emmy, arrasó con todas las categorías a las que estaba nominada: serie dramática, drama episódico y nueva serie.

En cuanto al cine, el actor Michael B. Jordan se perfila al Óscar tras ganar el premio del sindicato de actores. Hasta hace unos meses, el favorito era Timothée Chalamet por la película Marty Supremo. Por estos días, el actor que interpreta a un personaje inspirado en el campeón de tenis de mesa Marty Reisman, está en el centro de la polémica por opinar del ballet y de la ópera. “No quiero trabajar en cosas donde es como: ‘Oye, mantén eso vivo, aunque ya a nadie le importe’. Con todo el respeto que les debo a las personas del ballet y la ópera”.

Las compañías han respondido al actor, quien, al parecer, perdió algunos votantes.