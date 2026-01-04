Ethan Hawke en el Festival Palm Springs: "El poder corrompe"

Uno de los eventos más importantes como antesala a los Óscar se realizó este sábado en Estados Unidos. Algunas reacciones en Hollywood sobre la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos no se hicieron esperar. Figuras como Stephen King utilizaron las redes sociales para pronunciarse, mientras que otros opinaron en la alfombra roja de los Palm Springs International Film Festival (PSIFF). “Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco y Trump le tendió la alfombra roja. Justo cuando uno piensa que ha tocado fondo, rebota aún más”, escribió en X el autor de la saga de terror It. King es uno de los críticos del presidente norteamericano.

En la alfombra roja, el actor Ethan Hawke, quien recibió este año el premio a la trayectoria, opinó: “He visto suficientes obras de Shakespeare para saber que el poder corrompe. Es un tema común en la humanidad. La historia está llena de déspotas, egoístas y avariciosos, y ellos dictan las reglas para la gente bondadosa”.

De otro lado, en el marco del festival, el director ganador del Óscar, Guillermo del Toro, se dirigió a los cineastas emergentes: “Sé amable, participa, cree en tu arte. En una época en que la gente te dice que el arte no es importante, eso siempre es un preludio al fascismo. Creen que pueden degradar todo lo que nos hace un poco mejores, un poco más humanos. Y eso, en mi libro, y en mi vida, incluye a los monstruos”.

Aunque el director mexicano ha sido crítico de las políticas migratorias de Donald Trump, no se pronunció al respecto, pero durante su discurso organizado por la revista Variety, en el que fue premiado por la película Frankenstein, agregó: “A veces el mundo se vuelve tan complicado que solo se puede explicar con el poder de los monstruos. Estamos en un momento así ahora mismo”.

Cabe señalar que, uno de los protagonistas del festival, Leonardo DiCaprio, no pudo asistir. El actor ganó el Premio Desert Palm, pero no pudo regresar a Estados Unidos. “Debido a interrupciones inesperadas en los viajes y restricciones del espacio aéreo”, dijo un portavoz del Palm Springs.

El actor que aspira a su segundo Óscar con la película Una batalla tras otra (que también aborda la situación de los inmigrantes en Estados Unidos) se encontraba vacacionando en la isla de St. Barths. En una entrevista con The Times of London mostró su preocupación por el futuro del cine. “Estamos ante una gran transición. Primero, los documentales desaparecieron de los cines. Ahora, los dramas solo tienen un tiempo limitado y la gente espera para verlos en plataformas de streaming”.

En cuanto a las protagonistas de esta temporada, Amanda Seyfried fue premiada por su protagónico en The Testament of Ann Lee, lo que podría significar una nominación al Óscar.

Al cierre de esta edición, Hollywood llegaba a la ceremonia de los Critics Choice Awards, los galardones entregados por la crítica. En tanto, George Clooney le respondía a Trump por cuestionarlo por haber obtenido la ciudadanía francesa. “Estoy totalmente de acuerdo con el presidente: vamos a hacer que América sea grande otra vez. Empezaremos en noviembre”.