HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Cine y series

Ethan Hawke en el Festival Palm Springs: "El poder corrompe"

La temporada de premios de cine continúa y algunos protagonistas respondieron sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela. George Clooney se dirigió a Donald Trump.

Ethan Hawke.
Ethan Hawke. | AFP

Uno de los eventos más importantes como antesala a los Óscar se realizó este sábado en Estados Unidos. Algunas reacciones en Hollywood sobre la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos no se hicieron esperar. Figuras como Stephen King utilizaron las redes sociales para pronunciarse, mientras que otros opinaron en la alfombra roja de los Palm Springs International Film Festival (PSIFF). “Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco y Trump le tendió la alfombra roja. Justo cuando uno piensa que ha tocado fondo, rebota aún más”, escribió en X el autor de la saga de terror It. King es uno de los críticos del presidente norteamericano.

PUEDES VER: Perú queda fuera de los Óscar 2026: Argentina y Brasil continúan en carrera

lr.pe

En la alfombra roja, el actor Ethan Hawke, quien recibió este año el premio a la trayectoria, opinó: “He visto suficientes obras de Shakespeare para saber que el poder corrompe. Es un tema común en la humanidad. La historia está llena de déspotas, egoístas y avariciosos, y ellos dictan las reglas para la gente bondadosa”.

De otro lado, en el marco del festival, el director ganador del Óscar, Guillermo del Toro, se dirigió a los cineastas emergentes: “Sé amable, participa, cree en tu arte. En una época en que la gente te dice que el arte no es importante, eso siempre es un preludio al fascismo. Creen que pueden degradar todo lo que nos hace un poco mejores, un poco más humanos. Y eso, en mi libro, y en mi vida, incluye a los monstruos”.

Aunque el director mexicano ha sido crítico de las políticas migratorias de Donald Trump, no se pronunció al respecto, pero durante su discurso organizado por la revista Variety,  en el que fue premiado por la película Frankenstein, agregó: “A veces el mundo se vuelve tan complicado que solo se puede explicar con el poder de los monstruos. Estamos en un momento así ahora mismo”.

PUEDES VER: Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

lr.pe

Cabe señalar que, uno de los protagonistas del festival, Leonardo DiCaprio, no pudo asistir. El actor ganó el Premio Desert Palm, pero no pudo regresar a Estados Unidos. “Debido a interrupciones inesperadas en los viajes y restricciones del espacio aéreo”, dijo un portavoz del Palm Springs.

El actor que aspira a su segundo Óscar con la película Una batalla tras otra (que también aborda la situación de los inmigrantes en Estados Unidos) se encontraba vacacionando en la isla de St. Barths. En una entrevista con The Times of London mostró su preocupación por el futuro del cine. “Estamos ante una gran transición. Primero, los documentales desaparecieron de los cines. Ahora, los dramas solo tienen un tiempo limitado y la gente espera para verlos en plataformas de streaming”.

PUEDES VER: 'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

lr.pe

En cuanto a las protagonistas de esta temporada, Amanda Seyfried fue premiada por su protagónico en The Testament of Ann Lee, lo que podría significar una nominación al Óscar.

Al cierre de esta edición, Hollywood llegaba a la ceremonia de los Critics Choice Awards, los galardones entregados por la crítica. En tanto, George Clooney le respondía a Trump por cuestionarlo por haber obtenido la ciudadanía francesa. “Estoy totalmente de acuerdo con el presidente: vamos a hacer que América sea grande otra vez. Empezaremos en noviembre”.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

LEER MÁS
Evangeline Lilly, protagonista de ‘Ant-man’ confiesa daño cerebral tras golpearse la cabeza con una roca

Evangeline Lilly, protagonista de ‘Ant-man’ confiesa daño cerebral tras golpearse la cabeza con una roca

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Cine y series

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

Estrenos de Netflix en Enero 2026: películas y series más esperadas que llegan este mes a la plataforma de streaming

Final explicado de Stranger Things 5: quién muere, qué pasó con Once, el verdadero mal de Hawkins y todo sobre el último capítulo de la serie de Netflix

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025