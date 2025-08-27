HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     
Cine y series

La mente macabra de Ed Gein llega en octubre: Netflix estrena ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’

Esta temporada, protagonizada por Charlie Hunnam, narra la historia del criminal que inspiró icónicos personajes del cine del terror.

Charlie Hunnam será el encargado de traer a la vida a Ed Gein, en la nueva temporada de la serie de Netflix.
Charlie Hunnam será el encargado de traer a la vida a Ed Gein, en la nueva temporada de la serie de Netflix. | Foto: Netflix

Netflix reveló al protagonista y la fecha de estreno de su serie antológica 'Monstruo', que relata la historia de infames asesinos en EEUU. Luego de contar la historia de Jeffrey Dahmer y el crimen de los hermanos Kyle y Lyle Menéndez, la tercera temporada traerá a Ed Gein, conocido como 'El carnicero de Plainfield' y que inspiró películas como 'La masacre de Texas' y 'Psicosis'.

La serie, creada por Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) e Ian Brennan busca contar detalles no muy conocidos de criminales estadounidenses, explorando un poco de su psicología y su vida personal. Esta temporada será protagonizada por Charlie Hunnam, que dará vida al asesino que aterrorizaba a Winsconsin en la década de los 50.

PUEDES VER: La nueva serie coreana que destronó a 'Merlina 2' en un solo día y es la más vista en Netflix: viajes en el tiempo, romance y fantasía

lr.pe

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de 'Monstruos' en Netflix?

La tercera temporada de 'Monstruos' llegará a Netflix el próximo 3 de octubre. Ryan Murphy ya tiene experiencia dirigiendo series antológicas, puesto que también creó 'American Horror Story' y 'American Crime Story', donde ya se veía su inspiración para contar historias de crímenes que marcaron al país. Junto a Ian Brenan, que lo ha acompañado a lo largo de su carrera, están a cargo del exitoso show de Netflix.

Para esta temporada, los creadores apostaron por uno de los criminales más infames de EEUU. La crueldad con la que cometía sus crímenes inspiraron a directores de películas para crear a famosos protagonistas en el género del terror. Así, Leatherface (La masacre de Texas), Norman Bates (Psicosis) y Hannibal Lecter (El silencio de los inocentes) fueron creados tomando en cuenta la historia de Ed Gein. La producción llegará a Netflix el próximo 3 de octubre.

Parte de la campaña de Netflix para esta temporada, es mostrar a Ed como los personajes de terror que inspiró. Foto: Netflix

Parte de la campaña de Netflix para esta temporada, es mostrar a Ed como los personajes de terror que inspiró. Foto: Netflix

PUEDES VER: Todo sobre 'Bon appétit, majestad' en Netflix: cuándo se estrenan los capítulos y a qué hora

lr.pe

¿Quién fue Ed Gein, el criminal que inspiró a varias películas de terror?

Edward Gein fue un infame asesino en serie que aterrorizó a su natal Plainfield, en Winsconsin, durante la década de los 50. Según informes de la época, Ed fue culpable de la muerte de Mary Hogan y Bernice Worden, cuyo cuerpo fue encontrado en su casa en deplorables condiciones. Asimismo, se descubrió que el hombre exhumaba tumbas recientes para, con partes del cadáver, fabricar adornos, prendas y utensilios para su casa.

En un principio, fue declarado no imputable y fue recluido en un hospital psiquiátrico. Se descubrió, además, que la infancia de Gein estuvo marcada por un padre abusivo y una madre que era una fanática religiosa. Finalmente, murió en 1984, debido a complicaciones respiratorias que se agravaron por un cáncer que sufría. Fue enterrado con su familia en Wisconsin.

Notas relacionadas
Sunat recaudó S/388 millones de impuestos a Tik Tok, Netflix, Only Fans, Tinder y otras 100 plataformas digitales extranjeras

Sunat recaudó S/388 millones de impuestos a Tik Tok, Netflix, Only Fans, Tinder y otras 100 plataformas digitales extranjeras

LEER MÁS
La nueva serie coreana que destronó a 'Merlina 2' en un solo día y es la más vista en Netflix: viajes en el tiempo, romance y fantasía

La nueva serie coreana que destronó a 'Merlina 2' en un solo día y es la más vista en Netflix: viajes en el tiempo, romance y fantasía

LEER MÁS
Todo sobre 'Bon appétit, majestad' en Netflix: cuándo se estrenan los capítulos y a qué hora

Todo sobre 'Bon appétit, majestad' en Netflix: cuándo se estrenan los capítulos y a qué hora

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así son los aterradores nuevos juegos de El juego del calamar 2 de Netflix: ¿los superarías?

Así son los aterradores nuevos juegos de El juego del calamar 2 de Netflix: ¿los superarías?

LEER MÁS
Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

LEER MÁS
“La reina del sur 3″ mató a querido personaje: ¿quién fue el asesino y qué pasará en la serie?

“La reina del sur 3″ mató a querido personaje: ¿quién fue el asesino y qué pasará en la serie?

LEER MÁS
¿'La hora de la desaparición' tendrá parte 2?: esto se sabe sobre la película de terror

¿'La hora de la desaparición' tendrá parte 2?: esto se sabe sobre la película de terror

LEER MÁS
'Los años maravillosos': ¿quién murió al final? Tragedia cerró la icónica serie

'Los años maravillosos': ¿quién murió al final? Tragedia cerró la icónica serie

LEER MÁS
"¿Y dónde están las rubias?": ¿qué fue de Marlon y Shawn Wayans, actores que protagonizaron la cinta?

"¿Y dónde están las rubias?": ¿qué fue de Marlon y Shawn Wayans, actores que protagonizaron la cinta?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

Nicanor Boluarte reaparece tras allanamiento y ataca a la Fiscalía: "Es un abuso de poder"

Trump aparece con moretones en las manos y genera preocupación por su estado de salud: ¿qué dicen los médicos?

Cine y series

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Netflix estrena versión karaoke de 'Las guerreras K-pop': canta todas las canciones con las HUNTR/X y los Saja Boys

Falleció la famosa actriz Verónica Echegui de 'Yo soy la Juani' a los 42 años: ¿qué enfermedad tenía?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Nicanor Boluarte reaparece tras allanamiento y ataca a la Fiscalía: "Es un abuso de poder"

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Juan José Santiváñez reaparece y evita pronunciarse por allanamientos en su contra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota