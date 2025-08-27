La mente macabra de Ed Gein llega en octubre: Netflix estrena ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’

Charlie Hunnam será el encargado de traer a la vida a Ed Gein, en la nueva temporada de la serie de Netflix. | Foto: Netflix

Netflix reveló al protagonista y la fecha de estreno de su serie antológica 'Monstruo', que relata la historia de infames asesinos en EEUU. Luego de contar la historia de Jeffrey Dahmer y el crimen de los hermanos Kyle y Lyle Menéndez, la tercera temporada traerá a Ed Gein, conocido como 'El carnicero de Plainfield' y que inspiró películas como 'La masacre de Texas' y 'Psicosis'.

La serie, creada por Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) e Ian Brennan busca contar detalles no muy conocidos de criminales estadounidenses, explorando un poco de su psicología y su vida personal. Esta temporada será protagonizada por Charlie Hunnam, que dará vida al asesino que aterrorizaba a Winsconsin en la década de los 50.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de 'Monstruos' en Netflix?

La tercera temporada de 'Monstruos' llegará a Netflix el próximo 3 de octubre. Ryan Murphy ya tiene experiencia dirigiendo series antológicas, puesto que también creó 'American Horror Story' y 'American Crime Story', donde ya se veía su inspiración para contar historias de crímenes que marcaron al país. Junto a Ian Brenan, que lo ha acompañado a lo largo de su carrera, están a cargo del exitoso show de Netflix.

Para esta temporada, los creadores apostaron por uno de los criminales más infames de EEUU. La crueldad con la que cometía sus crímenes inspiraron a directores de películas para crear a famosos protagonistas en el género del terror. Así, Leatherface (La masacre de Texas), Norman Bates (Psicosis) y Hannibal Lecter (El silencio de los inocentes) fueron creados tomando en cuenta la historia de Ed Gein.

Parte de la campaña de Netflix para esta temporada, es mostrar a Ed como los personajes de terror que inspiró. Foto: Netflix

¿Quién fue Ed Gein, el criminal que inspiró a varias películas de terror?

Edward Gein fue un infame asesino en serie que aterrorizó a su natal Plainfield, en Winsconsin, durante la década de los 50. Según informes de la época, Ed fue culpable de la muerte de Mary Hogan y Bernice Worden, cuyo cuerpo fue encontrado en su casa en deplorables condiciones. Asimismo, se descubrió que el hombre exhumaba tumbas recientes para, con partes del cadáver, fabricar adornos, prendas y utensilios para su casa.

En un principio, fue declarado no imputable y fue recluido en un hospital psiquiátrico. Se descubrió, además, que la infancia de Gein estuvo marcada por un padre abusivo y una madre que era una fanática religiosa. Finalmente, murió en 1984, debido a complicaciones respiratorias que se agravaron por un cáncer que sufría. Fue enterrado con su familia en Wisconsin.