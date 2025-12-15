Tragedia en Hollywood: el hijo de Rob Reiner es arrestado acusado de asesinato

Rob (78) y Michele Reiner (68) fueron hallados sin vida en su mansión de Brentwood, Los Ángeles. El domingo por la noche, Nick Reiner, hijo del cineasta y de la fotógrafa, fue detenido, acusado de asesinato. La tragedia en torno a la familia no solo enluta Hollywood, sino que Robert Reiner ha sido considerado una figura importante por su activismo político. Hace una década, también, había coescrito con Nick una película basada en la lucha de su hijo contra la adicción.

“Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”, sostuvo la familia en un comunicado.

El lunes por la mañana, la prensa estadounidense confirmó una hipótesis y difundió detalles de la conferencia de prensa que ofreció la Policía el domingo. Lo primero que se había dicho es que los artistas fueron apuñalados.

“En este momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles no está buscando a nadie como sospechoso o como persona de interés o de ninguna otra manera, y no lo haremos hasta que realicemos nuestra investigación”, dijo el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

Sin embargo, horas después, Nick Reiner fue detenido. Deadline informó que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) había recibido una llamada por la tarde del domingo acerca de “un incidente familiar”. Cuando la Policía acudió, confirmó la tragedia y “acordonó” el vecindario. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el lunes que Nick, fue arrestado.

“Fue fichado el lunes a las 5:04 a. m., según los registros en línea del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles”, señaló Variety. El jefe del Departamento, Jim McDonnell, describió lo sucedido como “un incidente muy trágico”. Se supo que, al inicio, Nick Reiner podía salir en libertad con una fianza de 4 millones de dólares

Al final, esta opción fue revocada. “Aún no se han presentado cargos. En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que los investigadores esperaban presentar el caso ante la Fiscalía para su presentación el martes. se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers”.

El cine y homenajes

Famoso como actor desde la década de los 70 por la serie All in the Family, Reiner tuvo éxito tanto en la televisión como en el cine. Conocido como director de la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, también abordó la política en su cine desde producciones como The American President (1995), protagonizada por Michael Dou-glas y Annette Bening.

“Detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica. Juntos, él y su esposa vivieron vidas definidas por un propósito. Serán recordados por los valores que defendieron y las innumerables personas que inspiraron”, escribió el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Por su lado, Kamala Harris también se pronunció en X. “Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están entretejidos en nuestra cultura. Rob amaba a nuestro país, se preocupaba profundamente por el futuro de nuestra nación y luchó por la democracia estadounidense”.

Estos homenajes contrastan con lo señalado por Donald Trump, quien, al enterarse del deceso, comentó que el artista murió por “la ira que causó a otros” y que sufrió el “síndrome de trastorno de Trump”. En realidad, en EE. UU. Reiner es reconocido por participar en iniciativas para el desarrollo de la primera infancia y la defensa de los derechos LGBTQ+. “No entiendo al hombre en esa Casa Blanca, porque hablaba tanto de Char-lie Kirk y de la solidaridad, y de repente esto es lo que dice. ¿No tienen vergüenza? ¿Pueden caer más bajo? No lo creo”, declaró Whoopi Goldberg en The View.

Al conocerse la tragedia, se recordó la película Being Charlie, escrita por Rob y su hijo Nick. La cinta aborda la vida de un adolescente y el difícil camino de la rehabilitación por consumo de drogas. El protagonista es hijo de un actor aspirante a gobernador. Tras la muerte del cineasta y su esposa, según medios como Deadline, fue la hija menor, Romy, quien dio información a las autoridades.