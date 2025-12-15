HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Cine y series

Tragedia en Hollywood: el hijo de Rob Reiner es arrestado acusado de asesinato

El director de 'Cuando Harry conoció a Sally' y Michele Singer fueron hallados sin vida en su residencia. Su hijo, Nick, fue arrestado acusado de asesinato.

Rob y Michel en un evento al lado de sus tres hijos.
Rob y Michel en un evento al lado de sus tres hijos. | Afp

Rob (78) y Michele Reiner (68) fueron hallados sin vida en su mansión de Brentwood, Los Ángeles.  El domingo por la noche, Nick Reiner, hijo del cineasta y de la fotógrafa, fue detenido, acusado de asesinato. La tragedia en torno a la familia no solo enluta Hollywood, sino que Robert Reiner ha sido considerado una figura importante por su activismo político. Hace una década, también, había coescrito con Nick una película basada en la lucha de su hijo contra la adicción.

 “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”, sostuvo la familia en un comunicado.

PUEDES VER: 'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

lr.pe

El lunes por la mañana, la prensa estadounidense confirmó una hipótesis y difundió detalles de la conferencia de prensa que ofreció la Policía el domingo. Lo primero que se había dicho es que los artistas fueron apuñalados.

“En este momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles no está buscando a nadie como sospechoso o como persona de interés o de ninguna otra manera, y no lo haremos hasta que realicemos nuestra investigación”, dijo el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

Sin embargo, horas después, Nick Reiner fue detenido. Deadline informó que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) había recibido una llamada por la tarde del domingo acerca de “un incidente familiar”. Cuando la Policía acudió, confirmó la tragedia y “acordonó” el vecindario. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el lunes que Nick, fue arrestado.

“Fue fichado el lunes a las 5:04 a. m., según los registros en línea del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles”, señaló Variety. El jefe del Departamento, Jim McDonnell, describió lo sucedido como “un incidente muy trágico”. Se supo que, al inicio, Nick Reiner podía salir en libertad con una fianza de 4 millones de dólares

Al final, esta opción fue revocada. “Aún no se han presentado cargos. En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que los investigadores esperaban presentar el caso ante la Fiscalía para su presentación el martes. se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers”.

El cine y homenajes

Famoso como actor desde la década de los 70 por la serie All in the Family, Reiner tuvo éxito tanto en la televisión como en el cine. Conocido como director de la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, también abordó la política en su cine desde producciones como The American President (1995), protagonizada por Michael Dou-glas y Annette Bening.

“Detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica. Juntos, él y su esposa vivieron vidas definidas por un propósito. Serán recordados por los valores que defendieron y las innumerables personas que inspiraron”, escribió el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

PUEDES VER: Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

lr.pe

Por su lado, Kamala Harris también se pronunció en X. “Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están entretejidos en nuestra cultura. Rob amaba a nuestro país, se preocupaba profundamente por el futuro de nuestra nación y luchó por la democracia estadounidense”.

 Estos homenajes contrastan con lo señalado por Donald Trump, quien, al enterarse del deceso, comentó que el artista murió por “la ira que causó a otros” y que sufrió el “síndrome de trastorno de Trump”. En realidad, en EE. UU. Reiner es reconocido por participar en iniciativas para el desarrollo de la primera infancia y la defensa de los derechos LGBTQ+. “No entiendo al hombre en esa Casa Blanca, porque hablaba tanto de Char-lie Kirk y de la solidaridad, y de repente esto es lo que dice. ¿No tienen vergüenza? ¿Pueden caer más bajo? No lo creo”, declaró Whoopi Goldberg en The View.

Al conocerse la tragedia, se recordó la película Being Charlie, escrita por Rob y su hijo Nick. La cinta aborda la vida de un adolescente y el difícil camino de la rehabilitación por consumo de drogas. El protagonista es hijo de un actor aspirante a gobernador. Tras la muerte del cineasta y su esposa, según medios como Deadline, fue la hija menor, Romy, quien dio información a las autoridades.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Stranger Things 3: Conoce sobre los ‘experimentos secretos’ en los que se basa la serie [VIDEO]

Stranger Things 3: Conoce sobre los ‘experimentos secretos’ en los que se basa la serie [VIDEO]

LEER MÁS
'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

LEER MÁS
Top 5 de películas navideñas 2024 en Netflix para maratonear solo o con tu familia

Top 5 de películas navideñas 2024 en Netflix para maratonear solo o con tu familia

LEER MÁS
Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

LEER MÁS
'La doble vida de mi esposo multimillonario': ¿cómo ver ONLINE todos los capítulos de la serie en español latino?

'La doble vida de mi esposo multimillonario': ¿cómo ver ONLINE todos los capítulos de la serie en español latino?

LEER MÁS
Tráiler filtrado de ‘Avengers Doomsday’ muestra el regreso de un personaje icónico y redes sociales explotan: “¡Estoy llorando de felicidad!”

Tráiler filtrado de ‘Avengers Doomsday’ muestra el regreso de un personaje icónico y redes sociales explotan: “¡Estoy llorando de felicidad!”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Cine y series

Tráiler filtrado de ‘Avengers Doomsday’ muestra el regreso de un personaje icónico y redes sociales explotan: “¡Estoy llorando de felicidad!”

Documental sobre una masacre: “Uyariy” de Javier Corcuera

Los 10 años de una serie que baila con pañuelo propio: “Better Call Saul”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025