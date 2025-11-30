Hay una etapa de Fredy Ortiz, la voz de Uchpa, en un equipo de fútbol. Estaba en la Policía y había sido visto, en sus ratos libres, jugando como delantero. Cuando lo llamaron, pensó que se trataba de una sanción. “Caminé dos días. Cuando llegué, me dijeron: ‘es él’. Yo digo: ‘jefe, ¿qué ha pasado?’ Y me dice: ‘Córtese el pelo y tómese una foto de tamaño carné, inmediatamente’. Yo no entendía nada hasta que me dijeron que era para jugar fútbol. Ya estaban jugando la Copa Perú y metí un gol. Ese equipo se llama ahora Los Chankas de Andahuaylas”.

El compositor bromea con la idea de ser futbolista profesional. “Hay varias cosas que me hubiera gustado que salieran en el documental, como mi vida deportiva”, nos dice. Esta vez no hablamos solo con el músico andahuaylino, pionero del rock en quechua, sino con el artista que muestra el archivo de su vida y de la banda que fundó cuando aún era policía.

Está en contra de la violencia del Estado, lo dice con claridad. “Y me van a calificar de rojo por eso, cuando yo he luchado contra el terrorismo”. En otro momento, sobre las marchas, comenta: “Protestan los que se dan cuenta, los que no son mediocres. Y están terruqueando a todos los que protestan, pero si no reclamas ahora, ¿cuándo entonces?”.

El compositor de Danzaq ha viajado por el mundo y cuestiona que aún sigamos teniendo extrema pobreza y racismo. “El quechua lo utilizan solo por moda, pero sigues siendo marginado. En la Comisión de la Verdad dicen que hubo 70.000 víctimas de la violencia y el 75% han sido quechuahablantes. Es que abusaron mucho”. En Uchpa: la película, presenta a uno de sus compañeros de colegio, acusado injustamente de terrorista.

Has dicho que uno de los motivos para hacer un documental son los recuerdos que te atormentan. ¿El cine ha llegado a curar?

Todavía hay esa situación, este problema con relación a los sentimientos. El cine me hace recordar de nuevo y me duele. O sea, me parece que también hacen daño los recuerdos. A veces es bueno o necesario olvidar.

Creo que busca ser objetivo: muestra la violencia terrorista, pero también la violencia de la Policía. ¿Siempre quisiste hablar de la violencia de ambos lados?

Claro, porque cuando un pueblo avanza con caretas o tapamos algunas cosas en la historia, vamos a ser un pueblo, aparte de atrasado, siempre disfrazado con relación a los problemas socioculturales, económicos, políticos; crecemos engañados y así es más difícil salir al desarrollo. Incluso ahora que se acercan las elecciones, estamos engañados. Somos una cultura chicha y no me refiero a la música, sino a ser mediocres o tibios. Algo se tiene que hacer, alguien tiene que decirlo. Aunque cuando lo dices, te ven como loco.

Banda peruana Uchpa.

¿Recuerdas por qué decidiste ser policía?

Por la situación económica. Cuando estábamos en quinto de secundaria, en ese año se inició este problema social del terrorismo. Como vengo de un pueblito muy pequeño, donde no había luz, ni refrigeradora, no había tele, desconocíamos muchas cosas. No había carretera. Siempre la economía es muy difícil para los campesinos y por eso también elegí ser policía, para salir. Cuando estábamos en el colegio, llegaron los Sinchis con uniformes muy vistosos y con metralletas. Nosotros, casi niños, queríamos ser como ellos y las habladurías decían que ganaban bien. Decíamos: ‘vamos a ingresar y vamos a tener un sueldazo’. Era una ilusión porque teníamos dieciséis años. Y bueno, llegué a Lima y no sé si decir felizmente o lamentablemente, pero ingresé y me alegré bastante.

En pleno conflicto armado interno.

Fue ahí nomás; la instrucción también no era muy larga, porque el terrorismo estaba ganando. A los lugares más fuertes nos enviaban, generalmente, a los que no teníamos vara, o sea, a los que no teníamos padrino, pero los que sí tenían se iban a los lugares más atractivos: donde trabajas normal y, encima, te pagan otras comisiones, te dan comida. Pero a nosotros nos mandaron a la guerra con 18 años y así empezó mi sufrimiento. Ahora, un policía se dobla un dedo y tiene que ir un helicóptero; en ese tiempo te mataban y ni carros había, no había accesos (silencio).

Entiendo que con 18 años, a su suerte.

(Contiene las lágrimas) Gracias a Dios, estoy enterito. Tenemos un grupo de WhatsApp los que hemos ido a la zona de emergencia. Algunos colegas escarmientan y otros no; es que la cultura policiaca es muy fuerte con relación al contrincante. Y, paralelamente, ahora se ve en las instituciones la corrupción y todas esas cosas. Por eso ya no quiero ir a las reuniones que hacen. Yo voy más por el fulbito, no voy por sus ideas. A veces se vanaglorian, como si fuera una hazaña cosas muy fuertes que ni quiero recordar. Tiene que ver la música, porque, como John Lennon dijo, la música que tú escuchas, así eres.

¿Aplica al arte en general?

Sí, porque lo que hace el artista es el reflejo de la situación sociocultural de un pueblo. Si yo vendo basura, basura va a construir el pueblo y se va a comportar así, aunque hayan estudiado en la universidad. Entonces, el artista también es responsable del desarrollo sociocultural de un pueblo.

Bueno, hay películas cuestionables.

Exacto, es ‘arte basura’ y es lo que más llena. Hay cine basura, y ahí está la gente, pero si tú haces un concierto de blues, hard rock, gratis, no entran. Si haces un show chicha que cuesta S/50 la entrada, se llena. Ese chip no nos sacamos, qué difícil el Perú. El arte es la base de esta situación sociocultural.

¿Has visto Chavín de Huantar?

No la he visto, pero puedo decir que, de ambos lados, los rojos y los verdes, somos peruanos y nos matamos entre nosotros buscando la justicia, pero ahí viene la interrogante: ¿quién es más justo? ¿El rojo o el verde? Los verdes están obedeciendo un mandato sí o sí. Todavía el Estado te da un uniforme y una metralleta; entonces, lo anormal ahora es normal.