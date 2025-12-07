¿A qué hora sale el capítulo 7 de 'It: Welcome to Derry' y dónde ver online?

La precuela de 'It', titulada 'It: Welcome to Derry', se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados de HBO Max en 2025. La serie expande el universo creado por Stephen King y explora los orígenes del terror en el pueblo ficticio de Derry, donde la presencia de Pennywise comienza a marcar la vida de sus habitantes. Esta producción, con Bill Skarsgård nuevamente en el papel del temible payaso, ha logrado captar la atención de los fanáticos del género y consolidarse como una de las propuestas más sólidas de la temporada.

El estreno del capítulo 7 marca un punto clave en la trama, ya que la historia se acerca a su desenlace con un total de ocho episodios confirmados. La expectativa crece semana a semana, y este nuevo lanzamiento promete revelar detalles importantes sobre el pasado oscuro de Derry y el origen del mal que acecha a sus protagonistas.

¿A qué hora sale el capítulo 7 de 'It: Welcome to Derry?

El episodio 7 de 'It: Welcome to Derry' se estrena este domingo 7 de diciembre de 2025 en HBO Max. La plataforma habilita el contenido desde las 9.00 p. m. en hora de Perú, pero el horario varía dependiendo del país en el que se encuentre el usuario.

'It: Welcome to Derry', capítulo 7 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 p. m.

9.00 p. m. 'It : Welcome to Derry', capítulo 7 en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. 'It: Welcome to Derry', capítulo 7 en Estados Unidos (PST): 6.00 p. m.

6.00 p. m. 'It: Welcome to Derry', capítulo 7 en España: 3.00 a.m.

3.00 a.m. 'It: Welcome to Derry', capítulo 7 en Bolivia y Venezuela: 10:00 p. m.

10:00 p. m. 'It: Welcome to Derry', capítulo 7 en Chile, Argentina y Brasil: 11:00 p. m.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 7 de 'It: Welcome to Derry' online?

Para disfrutar del capítulo 7 de 'It: Welcome to Derry', debes dirigirte a HBO Max, servicio de streaming que no solo concentra todos los episodios de la temporada de esta serie original de HBO, sino también especiales como detrás de cámaras inéditos.

Para ver el contenido online, es necesario contar con una suscripción activa a HBO Max, disponible en Perú desde S/. 23.90. Los episodios se estrenan de forma simultánea en todos los países, lo que garantiza que los seguidores puedan disfrutar de la historia sin demoras. La plataforma ofrece la posibilidad de elegir el idioma de reproducción entre inglés (versión original), español o portugués. Asimismo, los subtítulos están disponibles en esas tres opciones.