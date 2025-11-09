'It: Bienvenidos a Derry' guía de episodios: cuándo salen, fecha y horario de estreno en HBO Max
La nueva serie 'It: Bienvenidos a Derry' explora el origen del mal en el pueblo ficticio de Derry antes de la llegada de Pennywise. El cronograma de estreno de los episodios en HBO Max ya ha sido confirmado.
La historia detrás del payaso más temido de la literatura y el cine ha regresado con una nueva serie que expande el universo creado por Stephen King. 'It: Bienvenidos a Derry' es la esperada precuela de las exitosas películas 'It' (2017 y 2019), y se ambienta en los años 60, mucho antes de que el Club de los Perdedores enfrentara a Pennywise, interpretado una vez más por Bill Skarsgård. La producción, a cargo de Andy y Barbara Muschietti, busca explorar el origen del mal que habita en el pueblo ficticio de Derry, Maine.
Con tres episodios ya disponibles en HBO Max, 'It: Bienvenidos a Derry' comienza a consolidarse como una de las apuestas más ambiciosas del año para la plataforma. Conoce detalles clave sobre las fechas de lanzamiento de cada capítulo y cómo ver desde Latinoamérica y otras regiones.
¿Cuándo salen los capítulos de 'It: Bienvenidos a Derry'?
La serie 'It: Bienvenidos a Derry' estará compuesta por 8 episodios, disponibles semanalmente en la plataforma de streaming HBO Max. El capítulo inicial se estrenó el domingo 26 de octubre, mientras que el segundo fue adelantado estratégicamente para coincidir con la celebración de Halloween. A partir de entonces, los lanzamientos seguirán siendo cada domingo, conforme al siguiente calendario:
- Episodio 1 de 'It: Bienvenidos a Derry': domingo 26 de octubre
- Episodio 2 de 'It: Bienvenidos a Derry': viernes 31 de octubre
- Episodio 3 de 'It: Bienvenidos a Derry': domingo 9 de noviembre
- Episodio 4 de 'It: Bienvenidos a Derry': domingo 16 de noviembre
- Episodio 5 de 'It: Bienvenidos a Derry': domingo 23 de noviembre
- Episodio 6 de 'It: Bienvenidos a Derry': domingo 30 de noviembre
- Episodio 7 de 'It: Bienvenidos a Derry': domingo 7 de diciembre
- Episodio 8 (final) de 'It: Bienvenidos a Derry': domingo 14 de diciembre.
¿A qué hora salen los capítulos de 'It: Bienvenidos a Derry' en HBO Max?
Los episodios de 'It: Bienvenidos a Derry' se estrenarán a las 9.00 p. m. en Perú. Para ver la serie, los usuarios podrán acceder a través de HBO Max, la plataforma de streaming que alberga todas las producciones originales de HBO, con una suscripción activa. A continuación, los horarios de estreno por país:
- Estreno de 'It: Bienvenidos a Derry' en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 p. m.
- Estreno de 'It: Bienvenidos a Derry' en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 p. m.
- Estreno de 'It: Bienvenidos a Derry' en Estados Unidos (PST): 6.00 p. m.
- Estreno de 'It: Bienvenidos a Derry' en España: 3:00 a.m.
- Estreno de 'It: Bienvenidos a Derry' en Bolivia y Venezuela: 10:00 p. m.
- Estreno de 'It: Bienvenidos a Derry' en Chile, Argentina y Brasil: 11:00 p. m.