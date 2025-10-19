‘Nadie nos vio partir’ Netflix reparto: lista de actores y personajes de la serie mexicana

El estreno de ‘Nadie nos vio partir’ marca uno de los lanzamientos más esperados de Netflix en 2025 dentro del catálogo de producciones mexicanas. Dirigida por Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo y Samuel Kishi, la serie adapta la novela de Tamara Trottner, explorando un drama familiar intenso en el que una madre lucha por recuperar a sus hijos tras una separación forzada.

La historia, inspirada en sucesos reales, muestra la travesía emocional de una mujer que desafía los prejuicios y las estructuras sociales para enfrentarse a su exesposo, quien huye del país con sus hijos. La producción promete una mezcla de emociones profundas, conflictos éticos y un retrato sensible de la maternidad en medio del dolor.

‘Nadie nos vio partir’: elenco completo de la serie mexicana

El papel principal recae en Tessa Ía, quien interpreta a Valeria Goldberg, una madre valiente dispuesta a todo por reencontrarse con sus hijos. La actriz, conocida por su trabajo en 'Los adioses y Desenfrenadas', encabeza el reparto con una actuación cargada de intensidad y vulnerabilidad.

Protagonista de 'Nadie nos vio partir'. Foto: YouTube

A su lado, Emiliano Zurita asume el rol de Leo Saltzman, el padre que, movido por la ira y el resentimiento, decide llevarse a sus hijos fuera de México. El artista ha destacado previamente en producciones como 'El baile de los 41', 'Zorro' consolidándose como una de las figuras jóvenes más versátiles de la industria audiovisual mexicana.

Emiliano Zurita en 'Nadie nos vio partir'. Foto: YouTube

El experimentado Flavio Medina interpreta a Moishe, el patriarca de la familia Goldberg. Su personaje representa el poder y las tensiones dentro de la comunidad judía mexicana, aportando un matiz de profundidad social a la narrativa.

Por su parte, Juan Manuel Bernal da vida a Samuel, el padre de Leo, quien encarna la autoridad y las tradiciones familiares que agravan el conflicto central. Mientras que, Gustavo Bassani encarna el papel de Carlos, un personaje clave dentro del entorno de Valeria.

Más actores y personajes de ‘Nadie nos vio partir’

Además del núcleo protagónico, ‘Nadie nos vio partir’ cuenta con un grupo de actores que fortalecen la historia familiar y social que plantea la serie mexicana.

Entre ellos figuran Marion Sirot como Tamara, la hija mayor de Valeria y Leo; y Alexander Varela como Isaac, el hijo menor cuya desaparición desencadena el drama principal.

La producción también incluye a Natasha Dupeyron en el papel de Gabriela, Mariana Di Girolamo como Raquel, Ari Brickman en el rol de Elías, además de las destacadas participaciones de Karina Gidi y Lisa Owen, quienes completan el sólido reparto de la ficción de Netflix.