Cine y series

‘Hora de aventura’ con Fionna y Cake temporada 2: fecha y hora del estreno de cada capítulo de la serie de HBO Max

La nueva temporada de ‘Hora de aventura’ con Fionna y Cake llega a HBO Max con diez episodios llenos de magia, universos alternos y nostalgia. Conoce aquí el calendario completo de estrenos y los horarios por país.

'Hora de aventura' llega pronto a las pantallas de HBO Max. Foto: Captura/YouTube
'Hora de aventura' llega pronto a las pantallas de HBO Max. Foto: Captura/YouTube

La dupla más querida del multiverso animado está de regreso. ‘Hora de aventura’ con Fionna y Cake estrena su segunda temporada en HBO Max y promete más caos, emoción y ternura que nunca. Los fanáticos podrán acompañar a los personajes de la serie en una nueva travesía a través de mundos paralelos, reencuentros inesperados y una buena dosis de ese humor surrealista que hizo de la serie original un fenómeno global.

El servicio de streaming confirmó que esta segunda entrega contará con diez capítulos, estrenados semanalmente. Además, HBO Max liberó un tráiler que ya causa revuelo en redes, anticipando el regreso del Finn de Farmworld, la aparición de DJ Flame como posible nuevo interés romántico, y visitas a lugares emblemáticos como el Reino de los Dulces.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'Hora de aventura' con Fionna y Cake’?

HBO Max fijó el estreno oficial de la segunda temporada de ‘Hora de aventura’ con Fionna y Cake para el jueves 23 de octubre de 2025. Desde esa fecha, los nuevos episodios estarán disponibles cada semana, siempre en jueves, hasta completar la temporada el 25 de diciembre de 2025.

La producción retoma la historia justo después de los eventos de la primera entrega, con Fionna y Cake enfrentándose a nuevos desafíos que pondrán a prueba su amistad y su vínculo con los distintos universos del multiverso de 'Hora de Aventura'.

Fecha de estreno de cada capítulo de ‘Hora de aventura’ con Fionna y Cake temporada 2

Cada episodio se estrenará con una semana de diferencia. A continuación, la guía de episodios completa de la segunda temporada en HBO Max:

  • Episodio 1: jueves 23 de octubre de 2025
  • Episodio 2: jueves 30 de octubre de 2025
  • Episodio 3: jueves 6 de noviembre de 2025
  • Episodio 4: jueves 13 de noviembre de 2025
  • Episodio 5: jueves 20 de noviembre de 2025
  • Episodio 6: jueves 27 de noviembre de 2025
  • Episodio 7: jueves 4 de diciembre de 2025
  • Episodio 8: jueves 11 de diciembre de 2025
  • Episodio 9: jueves 18 de diciembre de 2025
  • Episodio 10: jueves 25 de diciembre de 2025

Con este calendario, la serie acompañará a los espectadores durante todo el cierre del año, convirtiéndose en una cita imperdible para los fans de la animación fantástica.

Horario de cada episodio de ‘Hora de aventura’ con Fionna y Cake temporada 2

Los capítulos de ‘Hora de aventura’ con Fionna y Cake estarán disponibles en HBO Max a partir de las 3:00 a.m. (hora del Este de EE. UU.) y 12:00 a.m. (hora del Pacífico), siguiendo el patrón habitual de los estrenos internacionales de la plataforma.

A continuación, los horarios estimados por país para ver 'Hora de aventura' con Fionna y Cake:

  • México: 2:00 a.m.
  • Perú y Colombia: 3:00 a.m.
  • Bolivia: 4:00 a.m.
  • Argentina y Chile: 5:00 a.m.
  • España: 9:00 a.m.

Los usuarios podrán disfrutar los nuevos episodios desde cualquier dispositivo con acceso a la aplicación de HBO Max, disponible por US$9,99 al mes en Estados Unidos o su equivalente en moneda local en Latinoamérica y España. Si ya cuentas con acceso a Max a través de un proveedor de cable o internet, no será necesario pagar un costo adicional.

Con esta nueva entrega, ‘Hora de aventura’ con Fionna y Cake reafirma su estatus como uno de los títulos más esperados del catálogo de HBO Max, ofreciendo una historia repleta de emociones, humor y referencias al universo original creado por Pendleton Ward.

