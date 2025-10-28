HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

37° edición del Festival de Cine Europeo de Lima: Veinte películas serán proyectadas en Lima y provincias, del 13 al 27 de noviembre

Este año, Finlandia será el país invitado y presentará 'Orenda', con la participación de Pirjo Honkasalo y Pirkko Saisio en conversatorios. Se presentarán 20 películas de 16 países.

Veinte películas europeas serán proyectadas como parte de la edición 37° Festival del Cine Europeo de Lima. Fotos: difusión
Veinte películas europeas serán proyectadas como parte de la edición 37° Festival del Cine Europeo de Lima. Fotos: difusión

El Festival del Cine Europeo de Lima está de vuelta. En su edición 37°, veinte películas europeas serán proyectadas en 20 sedes: 13 en Lima y 07 sedes aliadas en provincias (Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo), buscando acercar el cine europeo a las diferentes regiones. Este evento se llevará a cabo del 13 al 27 de noviembre del 2025 en nuestro país. Las entradas se podrán adquirir vía Joinnus.

En la edición 37° del Festival del Cine Europeo de Lima, son 16 los países participantes: Finlandial, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Hungría, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y, como invitado, Ucrania.

En esta edición, cada país participante traerá lo mejor de su cinematografía, ofreciendo una amplia variedad de cintas que reflejan la diversidad cultural y artística de Europa. El 37° Festival del Cine Europeo de Lima busca brindar una experiencia cinematográfica única a todos los asistentes en sus 148 funciones que serán proyectadas a nivel nacional.

Festival de Cine Europeo de Lima: premios e invitados

Este año el festival contará con tres premios, el primero ‘Mejor Largometraje Europeo de Ficción’, el segundo premio será de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI), quienes elegirán a la ‘Mejor Película Europea’ y el tercero en su cuarto año consecutivo ‘Premio del Público’, donde los espectadores podrán votar por su película más destacada del evento.

En tanto, Finlandia presentará la película ‘Orenda’ y contará con dos grandes invitadas: la directora del film Pirjo Honkasalo y la actriz Pirkko Saisio, quienes brindarán conversatorios en las sedes de Lima y Cusco.

¿Cuáles son las novedades del Festival de Cine Europeo de Lima?

Este año se llevarán a cabo Mesas y Charlas como ‘El mundo de Mumin’, donde habrá una lectura de fragmentos de las publicaciones y se proyectará la película, también se desarrollará el conversatorio ‘Dedicarse al Cine en el Perú: Tres visiones’, entre otras.

En esta edición se realizará un Diálogo fílmico entre Finlandia y Perú, que busca enlazar las creaciones de ambos países a través de un eje temático cuidadosamente seleccionado, el cual será: ‘Las comunidades originarias y la construcción del cine en ambos países’ con una programación de dos películas que exploran, desde distintas perspectivas y estilos, cómo las relaciones humanas se entrelazan con los retos sociales y políticos de su tiempo y también se realizará una clase Magistral sobre la historia del Cine Finlandés a cargo del crítico y cineasta Claudio Cordero.

