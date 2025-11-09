HOYSuscripcion LR Focus

Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
‘Frankenstein’, película completa en español latino: ¿dónde ver en streaming la cinta de Guillermo del Toro?

La película ‘Frankenstein’ nos presenta la creación de un ambicioso científico (Oscar Isaac) quien logra dar vida un monstruo (Jacob Elordi) quien desatara el terror al ser privado del amor. Es producida por el reconocido Guillermo del Toro.

Guillermo Toro declaró que producir la película 'Frankenstein' era uno de sus grandes sueños. Foto: ABC
Guillermo Toro declaró que producir la película 'Frankenstein' era uno de sus grandes sueños. Foto: ABC

‘Frankenstein’, la nueva joya del director Guillermo del Toro, se ha convertido en una de las películas más esperadas por los fanáticos de todo el mundo en este 2025. Tras su debut en el festival de Venecia el pasado 30 de agosto, la cinta llegó a los cines el 17 de octubre.

Ahora, la aclamada producción protagonizada por Jacob Elordi ha dado rápidamente el salto al streaming y ya está disponible en Netflix desde el viernes 7 de noviembre, lista para disfrutarla desde la comodidad de tu casa.

¿Cómo ver en streaming la película ‘Frankenstein’?

Para ver ‘Frankenstein’ en Netflix, solo necesitas tener una suscripción activa en la plataforma (puedes consultar los precios según tu región en su página web) y disfrutar de los 149 minutos de pura emoción que ofrece la película. Recuerda que, al estar suscrito, no solo tendrás acceso a la producción de Guillermo del Toro, sino también a toda la parrilla de programación que alberga ese canal de streaming.

La historia está ambientada en la Europa del Este del siglo XIX y nos presenta al genio Víctor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, a quien logra dar vida a su creación monstruosa, protagonizado por Jacob Elordi, recordado por su papel en ‘El stand de los Besos’ y ‘Saltburn’. ¿Qué ocurrirá cuando él despierte?

¿De qué trata la película ‘Frankenstein’?

Según la sinopsis oficial de Netflix, en ‘Frankenstein’, el director Guillermo del Toro presenta una adaptación del icónico relato de Mary Shelley, que narra la historia de “un científico brillante y la criatura que surge de su ambición desmedida”.

En la película veremos a la criatura de ‘Frankenstein’ exponiendo su historia. A lo largo de la cinta, nos enteraremos de que este ser mantiene recuerdos de múltiples personas y desatará toda ira al ser privado del verdadero amor.

Reparto completo de ‘Frankenstein’

  • Oscar Isaac como Víctor Frankenstein
  • Jacob Elordi como el monstruo de Frankenstein
  • Mia Goth como Elizabeth Lavenza y la baronesa Claire Frankenstein
  • Felix Kammerer como William Frankenstein
  • Christoph Waltz como Heinrich Harlander
  • Christian Convery como el joven Víctor
  • Lars Mikkelsen como el capitán Anderson
  • Charles Dance como el barón Leopold Frankenstein
  • Lauren Collins como la esposa de Hunter
  • David Bradley como el ciego
  • Sofía Galasso como Niña
  • Ralph Ineson como el profesor Krempe
