Estreno de 'Good Boy' en Perú hoy: ¿dónde ver en español latino la película de terror protagonizada por un perro?

Este jueves, la cartelera peruana recibe una de las propuestas más singulares del cine de terror reciente. 'Good Boy', dirigida por Ben Leonberg, llega con una premisa que ha capturado la atención de críticos y espectadores: una historia contada desde los ojos de un perro. El filme, distribuido por BF Distribution, se posiciona como uno de los estrenos más esperados de octubre de 2025, justo en la antesala de Halloween, una temporada clave para el género.

La cinta ha generado conversación desde su paso por festivales internacionales, donde fue elogiada por su enfoque narrativo y la actuación del protagonista Indy, el perro del director. La historia sigue a Todd, un hombre que se muda con su mascota a una antigua casa familiar, donde una presencia invisible comienza a manifestarse. Desde la mirada del animal, se despliega una lucha silenciosa contra lo que los humanos no logran ver.

¿Dónde ver 'Good Boy' en Perú y en qué idioma?

Desde hoy, 'Good Boy' está disponible en los cines en todo el país. Cadenas como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis han actualizado sus carteleras para incluir funciones tanto en español latino como en su idioma original, inglés. Las salas ofrecen opciones subtituladas para quienes prefieren la versión original, mientras que la mayoría de funciones están dobladas al español latino.

La película está clasificada para mayores de 14 años y se proyecta en horarios variados, con funciones desde la tarde hasta la noche. Se recomienda consultar las plataformas oficiales de cada empresa para verificar disponibilidad y horarios actualizados.

Película de terror 'Good Boy' es protagonizada por Indy, el perro del director Ben Leonberg. Foto: captura Cineplanet

'Good Boy' y el furor por una historia de terror narrada desde la mirada de un perro

Lo que distingue a 'Good Boy' no es solo su atmósfera inquietante, sino el punto de vista desde el cual se narra. Toda la película está rodada desde la mirada de Indy, el perro protagonista, lo que permite una experiencia sensorial distinta. El enfoque ha sido descrito como "paranormal con los pies en la tierra", y ha sido celebrado por su originalidad.

Indy, quien también es la mascota del director, ha sido objeto de elogios por su expresividad y presencia en pantalla, llegando a ser reconocido con el premio inaugural Howl of Fame Award en el festival SXSW. El estudio IFC incluso impulsó una campaña para que se considere una categoría especial en los Oscar para actores animales. "A pesar de mi aclamado papel en la reciente película 'Good Boy', me han declarado no elegible para la categoría de mejor actor", se lee en la carta firmada por el propio Indy, en tono irónico pero reivindicativo.