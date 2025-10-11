La película, obra del aclamado Studio Ghibli y dirigida por Michaël Dudok de Wit, ha sido aclamada desde su debut en Cannes en 2016. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Octubre ha sido el mes de los grandes estrenos de películas peruanas. Sin embargo, no la tendrán fácil porque a la cartelera también se suman producciones que han sido exitosas en otros países. Tal es el caso de ‘La tortuga roja’, que llega por primera vez a Latinoamérica. Estará en los cines nacionales desde este jueves 16 de octubre.



‘La tortuga roja’, joya de la animación dirigida por Michaël Dudok de Wit y producida por el legendario Studio Ghibli, productora detrás de clásicos del anime como ‘La Tumba de las Luciérnagas’ y la ganadora del Oscar ‘El Niño y la Garza’; se estrenará en Perú a casi una década de su debut en el Festival de Cine de Cannes, en mayo de 2016.

Aquella vez, cuando apareció en pantalla el logo de Studio Ghibli, el público se sorprendió porque, a diferencia del clásico Totoro trazado en blanco estampado en fondo celeste, el fondo era rojo y la figura venía delineada en negro. Era la primera vez que el estudio coproducía una película con un director extranjero y no en Japón. El filme haría historia días después, llevándose el Premio del Jurado de la sección Una Cierta Mirada y meses más tarde siendo nominada al Oscar a Mejor Película Animada.

“Michael ha conseguido describir la verdad de la vida, de forma sencilla, pero profunda, y con verdadero corazón. Es un logro asombroso”, afirma el productor de la película y fundador de Studio Ghibli, Isao Takahata.

¿De qué trata ‘La tortuga roja’?



‘La tortuga roja’ narra la historia de un hombre que, tras ser arrastrado por una tormenta, despierta en una isla virgen y salvaje, rodeado de tortugas, cangrejos, aves y el inquebrantable silencio del mar. Acompañado solo de un frondoso bosque de bambú, agua dulce y fauna silvestre, intenta escapar construyendo balsas, pero una misteriosa fuerza que habita en las profundidades lo detiene cada vez. Representada por una majestuosa tortuga roja, este encuentro cambiará su destino para siempre. Lo que sigue es una historia sin palabras, pero llena de vida: la construcción de una familia, los embates de la naturaleza, las pérdidas inevitables y el ciclo de retorno.



La narrativa se desarrolla a través de imágenes poderosas, silencios elocuentes, y una partitura envolvente compuesta por Laurent Perez del Mar, que guía cada emoción con sensibilidad y profundidad.