Cine y series

Hollywood rechaza a la 'artista' creada con inteligencia artificial

 Whoopi Goldberg y Emily Blunt cuestionaron a las agencias, y otros sugieren un 'boicot' contra las productoras que contraten 'artistas' creados con IA. “Crea el problema de utilizar actuaciones robadas”, dice el sindicato de actores.

'Actriz' creada con IA.
'Actriz' creada con IA. | Difusión.

“Agentes de talentos están buscando contratar a la actriz generada por inteligencia artificial, Tilly Norwood”. Con esa confirmación de Deadline, Hollywood reaccionó en torno a la nueva polémica: la creación de una ‘actriz’ que ya cuenta con redes sociales y, por supuesto, con la defensa de su creadora, la escritora y comediante, Eline Van der Velden. 

“El problema con esto, en mi humilde opinión, es que de repente te encuentras con algo generado con otros 5.000 actores”, señaló la actriz Whoopi Goldberg en el programa The View. “Tiene la actitud de Bette Davis, tiene los labios de Humphrey Bogart (...). Ojalá podamos aguantar, porque esto significa que la IA está presente en el lugar de trabajo, en todos los sectores”.

Cineastas se solidarizan con Magaly Solier: "Nos dio grandes alegrías con sus películas y enseñó a amar al Perú"



La ganadora del Óscar opinó con sarcasmo sobre la defensa de la creadora que primero había dicho que Tilly sería la nueva Scarlett Johansson. “Después de que muchos actores humanos pidieron un boicot contra las agencias que contratan actores de IA, el estudio afirma que no es un reemplazo para un ser humano, sino que es una obra creativa”.

     En una entrevista con Variety, la actriz Emily Blunt reaccionó a una fotografía de Tilly Norwood. “¿Me decepciona? No sé cómo responder, salvo decir lo aterrador que es. No, ¿en serio? ¿Es una IA? ¡Dios mío, estamos perdidos! Da mucho miedo. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, dejen de arrebatarnos la conexión humana”.

Sugieren un ‘boicot’ a las agencias

Tal como comentó Goldberg, varios artistas declararon que protestarían. SAG, el sindicato de actores que fue clave durante la huelga que paralizó Hollywood en 2023, se pronunció y dijo que se opondrá a cualquier reemplazo con IA.

“SAG-AFTRA cree que la creatividad es, y debe seguir siendo, centrada en el ser humano. El sindicato se opone a la sustitución de intérpretes humanos por sintéticos. Para ser claros, ‘Tilly Norwood’ no es un actor, es un personaje generado por un programa informático que fue entrenado con el trabajo de innumerables intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación. No resuelve ningún “problema”; crea el problema de utilizar actuaciones robadas para dejar a los actores sin trabajo, poniendo en peligro el sustento de los intérpretes y devaluando el arte humano”, se lee en el comunicado.

Tilly Norwood, fue creada por el estudio de producción de inteligencia artificial Particle6.

