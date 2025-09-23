HOYSuscripcion LR Focus

Para recordar a Robert Redford: “Todos los hombres del presidente” de Alan J. Pakula

Cuando Redford hizo este rol, tenía 40 años, 18 películas encima y una nominación al Oscar de 1973 a mejor actor.

Robert Redford. Imagen: Difusión.
Robert Redford. Imagen: Difusión.

Robert Redford falleció, mientras dormía, el pasado 16 de septiembre en su rancho de Provo, en Utah. Tenía 89 años y desde el 2018 estaba retirado del mundo del cine. La directora ejecutiva Cindi Berger de Rogers & Cowan PMK fue quien dio el anunció de la noticia, pero no específico las causas de la muerte del referencial actor, director y productor.

La estrella norteamericana ya llevaba varias décadas siendo un ícono cultural. Su nombre era una marca, y no solo en el cine. Si algo más podemos destacar de Redford, viendo su trayectoria de actor (por la que se le va a recordar más, sin duda) a la distancia, es su perfil de artista que no dependía del rótulo de sex symbol, estampa que ha llevado al encasillamiento de no pocos actores talentosos. En este sentido, Redford supo dinamitar esa condición con trabajos en los que se ponía de manifiesto su solvente dimensión histriónica. Pensemos en Dos hombres y un destino (1969), El candidato (1972), El golpe (1973), Los tres días del cóndor (1975), Brubaker (1989) y Juego de espías (2001).

En esta ocasión, repasaremos una de las películas que protagonizó, la cual se ha erigido como un clásico, en lo que bien podríamos llamar política ficción basada en hechos reales: Todos los hombres del presidente (1976) del gigante Alan J. Pakula.

La película está basada en el libro homónimo que en 1974 publicaron los periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, sobre los sucesos ocurridos a partir del 17 de junio de 1972, cuando fueron detenidas cinco personas en el complejo Watergate del Partido Demócrata de Estados Unidos. Estas personas estaban ligadas a la logística del presidente de aquel entonces: Richard Nixon, del Partido Republicano.

El libro Todos los hombres del presidente de los periodistas del Washington Post se publicó el 15 de junio de 1974 y el 8 de agosto de ese mismo año, Richard Nixon renunció a la presidencia de su país. El caso Watergate tenía todos los ingredientes de una gran historia, incluso una de las fuentes citadas por Bernstein y Woodward tenía el mote de Garganta profunda. En 1972, el director Gerard Damiano había estrenado la homónima película pornográfica con Linda Lovelace en el rol protagónico. Todo el mundo hablaba de ella. Solo faltaba la película del caso y Pakula convocó a Robert Redford y Dustin Hoffman.

Redford (Woodward) y Hoffmann (Bernstein) conforman una dupla que se enriquece en la tensión de los puntos de vista. Son periodistas obligados a trabajar juntos (cada quien seguía sus temas por su lado) debido a la detención de las cinco personas en Watergate en 1972. Cuando Redford hizo este rol, tenía 40 años, 18 películas encima y una nominación al Oscar de 1973 a mejor actor.

Los datos sobre Redford no son gratuitos, además fue el productor. Muchos actores querían participar en la película de Pakula y la producción recibió no pocas solicitudes. Pakula eligió a los mejores (a saber: Hoffman venía con tres nominaciones al Oscar a mejor actor).

En la dinámica de roles, Redford era el policía bueno y, a la vez, el más ordenado. Esta historia era una obsesión para Redford, pero se trataba de una obsesión que iba más allá de los efectos creativos. Era, pues, un foco de atención de índole moral. Había que dejar un legado que llevara a la reflexión y la película lo consigue. A la fecha, Todos los hombres del presidente es un clásico del cine y es también documento a (re)visitar en tiempos de crisis de valores, como los actuales.

