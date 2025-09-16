Eric Koechlin Febres: “El canto de jarana, como forma de arte en sí misma, se preserva en la marinera limeña”

El economista, musicólogo y trompetista Eric Koechlin Febres acaba de publicar Jarana en la Ciudad de los Reyes. Zamacuecas y demás expresiones musicales en la ciudad de Lima (Fondo Editorial del Congreso). Koechlin Febres, cuando nos habla de la música que se hizo en Lima desde el virreinato y cuyos ecos los presenciamos hoy bajo otros nombres, lo que hace es contarnos la historia no oficial de Lima mediante sus ritmos, costumbres y alegrías, una historia más festiva y, por ello, más humana. ¿De dónde viene la zamacueca? ¿Qué entendemos por criollo? ¿Es acaso limeña la zamacueca? Estas son algunas inquietudes que comparten un gran escenario: la plasticidad de la ciudad de Lima. La República conversó con Eric Koechlin Febres.

-La música peruana es muy diversa. ¿A qué se debe que el enfoque del libro sea solo Lima?

-Como bien has dicho, la música peruana es muy diversa. Soy limeño, soy un apasionado de la historia del Perú y Lima me parece un foco de estudio interesante para lo que es la cultura criolla. Entonces, me dije por qué no hacer un trabajo sobre la música de Lima. Porque yo no conozco mucho de los géneros criollos que hay, como el yaraví, el tondero o diferentes ritmos criollos del norte, pero el tema limeño sí lo conozco en profundidad por mi investigación previa sobre la marinera, entonces dije bueno, por qué no hacer un libro sobre la música en la ciudad de Lima.

-¿Cómo era vista Lima durante el virreinato?

-Era muy bien vista. Por eso se la llamaba la ciudad de los reyes y la Roma de América. Por más de 200 años, hubo dos virreinatos en América: los virreinatos de México y Perú. José Durand, a quien menciono muchas veces en este libro, dice que Lima era un centro que irradiaba cultura al resto del continente. Y, por eso, él no duda en afirmar que la cuna de la zamacueca es la ciudad de Lima. A Lima llegaban muchas cosas y no solamente servicios, sino también música, cultura, ideas, creencias y tecnología. Además, había rutas desde Lima que te llevaban a Chuquisaca, también había rutas marítimas que te llevaban desde el Callao a Valparaíso. Viajaban familias peruanas que podían tener negocios en Chile y viceversa; llevaban consigo la música. La comunicación era amplia. Si Lima era la capital cultural, económica, política y estaba el virrey, evidentemente lo que podía pasar en otros lugares del continente era circunscrito a la realidad de Lima.

-¿La zamacueca es el sonido de Lima?

-Hay varios términos vinculados a partir de la zamacueca que, de hecho, puede generar confusiones. Por ejemplo, el canto de jarana, que es la práctica de la marinera limeña, como se practica tradicionalmente, como la practicaba Augusto Ascuez con la forma que hace mención en el último capítulo del libro. Es más que todo una práctica musical, poética, es baile, es desafío y esta forma estrófica musical es la que tiene la zamacueca. La zamacueca es un género musical muy antiguo. Probablemente, cuando se habla de zamacueca, ni siquiera se utilizaba el término de canto de jarana. Pero lo que sabemos es que tiene esta forma, que es la forma que existe hasta el día de hoy en la marinera limeña y que también existe en la cueca en Chile, en donde es el baile nacional; existe la cueca en Bolivia, en donde fue el baile nacional por mucho tiempo hasta que el huayno y la música andina boliviana adquirieron un carácter de icono nacional. Fue la danza nacional en Argentina hasta que el tango tomó mayor protagonismo. Se convirtió en el baile característico de los países alrededor de la época de nuestras independencias, en el siglo XIX.



Jarana en la Ciudad de los Reyes.

-Tenemos marinera en distintas regiones de Perú.

-Si escuchamos una marinera arequipeña, cusqueña, limeña, piurana y trujillana, encontramos que el canto de jarana solamente lo tiene la marinera de Lima, pero lo que vemos en las demás marineras es que hay cosas en común y también tienen regionalismo. Las marineras andinas tienen instrumentos andinos, muchas armonías menores, sonoridades andinas; de la misma manera, la marinera norteña es con banda y se baila a veces con caballo y tiene cosas que son regionalismo, lo mismo vamos a encontrar en la cueca chilena. Curiosamente, la cueca chilena se parece más a la marinera limeña.

-¿Cuál es la característica mayor del canto de jarana?

-El canto de jarana como desafío, improvisación, como forma de arte en sí misma, se preserva en la marinera limeña. No está en la cueca chilena, que se canta como si fuera una canción. La zamacueca es una forma de arte única que dio la ciudad de Lima y que fue cambiando, fue tomando regionalismo, pero que sigue viva en el continente y entender su historia nos ayudaría a valorar el enorme legado y patrimonio inmaterial que tiene nuestra ciudad.

-La zamacueca sigue viva entre nosotros mediante un cambio nominal: la marinera.

-Así es. La zamacueca significa dos cosas. En la música, en el universo criollo, es este género que nace probablemente a finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, que tiene esta estructura que es el canto de jarana. Este género, que luego le hemos cambiado el nombre, le hemos llamado marinera limeña en Lima. Y está otra zamacueca, que es una zamacueca reinventada, que es la zamacueca que Victoria Santa Cruz la llama santa zamacueca, que es el mismo patrón del cajón que lo escuchamos en la marinera, pero que tiene una letra que no tiene el canto de jarana. O sea, acá no hay canto de jarana. Esto es simplemente el mismo ritmo en el cajón, pero una música popular del siglo XX que forma parte de un renacimiento de música afroperuana que empieza con la compañía teatral Pancho Fierro, Porfirio Vásquez, Abelardo Vásquez, Nicomedes Santa Cruz y Victoria Santa Cruz, y que en un intento nuevamente de poner en escena y de revalorizar las tradiciones musicales afroperuanas, también surgió la necesidad de reinventar algunos géneros. Y acá es que nace la zamacueca que a mí me da un poco de pena que le pongan el nombre de zamacueca porque la zamacueca es otra cosa, no es música necesariamente afroperuana.

-¿A razón de qué se le empieza llamar marinera a la zamacueca?

-Claudio Rebagliati, en 1870, él es quien arregló el himno nacional, recopila zamacuecas, las zamacuecas que él escuchaba en Lima y las arregla para piano. Y él hace el Álbum sudamericano. Colección de bailes y cantos populares corregidos y arreglados para piano. De alguna manera, eso te dice que lo que está tratando de hacer es arreglar, pero además corregir, como que la música popular es algo que no está perfecto y debemos perfeccionarlo para ser interpretado en el piano. Entonces, lo poco que sabemos de la zamacueca del siglo XIX, no es la zamacueca tradicional, es la zamacueca que se ha arreglado para el salón, para los espacios aristocráticos. Dejó de llamarse zamacueca para llamarse marinera a raíz de la guerra con Chile. Las zamacuecas llegaban desde Chile y se llamaban chilenas. Y surge esta necesidad nacionalista, en pleno contexto de una guerra, de llamar marinera a la zamacueca en honor a las tropas marinas peruanas.

…

Jarana en la Ciudad de los Reyes, de Eric Koechlin Febres, será presentado este miércoles 17 en el Centro Cultural Casa de Divorciadas de la Beneficencia de Lima (jr. Carabaya 641, centro de Lima).