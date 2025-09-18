Marina García Burgos: “La Amazonía ha sobrevivido a Sendero, ha sobrevivido al caucho, o sea, sabe sobrevivir”

Marina García Burgos tenía una trayectoria hecha y reconocida en el mundo de la publicidad. Era una de las mejores, por no decir la mejor. Tenía una vida signada por la tranquilidad económica, además. Sin embargo, algo pasó en la vida de Marina García Burgos, un hecho que la llevó a dejar la publicidad para dedicarse de lleno a una búsqueda, mediante la fotografía, de tópicos que nada tenían que ver con el mundo perfecto que tan bien la había tratado. Como fotógrafa artística y documental, Marina García Burgos ha forjado una obra que interpela entre el acabado estético y su carácter de denuncia. Es precisamente esta tensión la que marca su última exposición La naturaleza de las cosas en La Galería de San Isidro. Sobre su reciente proyecto, La República conversó con Marina García Burgos.

-¿Por qué dejaste la publicidad?

-Hice fotografía publicitaria por casi 18 años. Tenía un estudio y hacía todas las marcas que te puedas imaginar. Mi vocación inicial fue el cine, pero por algún motivo me decanté por la fotografía. Pero algo pasó: fui a la exhibición de prendas de la fosa de Putis. Estar en contacto con cosas reales, ver a la gente tocar la ropa y a partir de ese momento entender que había un familiar que había desaparecido y lo reconocía a través del tejido, entre otras desgarradoras que vi, fue como un despertar, tal vez tardío, pero despertar frente a un país en el que yo vivía confortablemente vendiendo zapatos o haciendo publicidad de hamburguesa. Fue un desencanto de las cosas que estaba haciendo.

-A Partir de 2008 empezamos a conocer a la otra Marina, por decirlo de alguna manera.

-Me involucré en temas de derechos humanos. Estuve en el Colectivo Desvela impulsando la chalina de la esperanza. Comencé a forjar un cambio poco a poco hasta que se hizo inevitable. Me fui metiendo en cosas que me empezaron a llenar de alguna manera más. Ver que ha pasado tanto tiempo y las heridas siguen abiertas, ver que hay muchísimos temas que se pudieron resolver y nadie se tomó la molestia por saber qué pasó, ver al gobierno que decidió pasar la página sin evaluar lo que estaba sucediendo, o más bien, sabían lo que estaba pasando y dijeron bueno nos da igual, hicieron que muchas cosas empezaran a moverse dentro de mí. Yo, como limeña, estuve en la época de Sendero, viví los apagones, pero no tenía idea de lo que estaba pasando realmente en el país.

“Victorias regias III". Imagen: Difusión.

-La naturaleza de las cosas cae a pelo con lo que está acaeciendo en la Amazonía.

-Esta es la tercera exposición en donde abordo la temática amazónica. La naturaleza de las cosas tiene casi la totalidad de la temática amazónica, pero hay cosas también de la costa. O sea, es un poco la naturaleza en general. Hace un tiempo tuve una exposición sobre tocados de familias indígenas para poner de manifiesto los problemas que conocemos, como la tala, la minería o la apropiación de tierras. No es reciente.

-En tu fotografía prima lo estético y la denuncia es sutil.

-Cuando soy activista y salgo a una marcha es una cosa, pero cuando hago piezas, fotografía, el mensaje está contenido, pero hay que leerlo entre líneas. En mi trabajo hay una parte muy instintiva, sé lo que quiero decir y pruebo los materiales sobre la marcha. Hay una parte experimental más allá de mi idea inicial. Es todo un proceso entre lo que yo quiero, lo que puedo y lo que funciona. Me gusta, porque hasta en el fracaso dices pucha tal vez debería hacerlo no tan grande o tal vez más chico. De esa manera van saliendo las obras.

-La muestra está compuesta por 10 piezas en formato grande y mediano. Hay una madurez en cada una de ellas. Tu ingreso al mundo artístico fue tardío, pero tenías experiencia de vida, no fuiste presa de los vaivenes propios de la juventud.

-Arrastraba muchas muletillas de la publicidad y tuve que volver a educar mi ojo. Pasé muchos años haciendo fotografías de otro estilo, pero nunca he dejado de ser una mujer involucrada con la cultura. Siempre he leído bastante, novela en especial; he viajado mucho y visto grandes museos. Me he nutrido de mucha información que de alguna manera ha ido armando este discurso que tenía dentro y que estaba circunscrito a la publicidad y no me lanzaba a salir de eso porque era mi zona de confort.

"Amazonas". Imagen: Difusión.

-Es decir, no fue un cambio partiendo de la nada.

-No. Tuve que educarme otra vez. Pero no es que me haya puesto en plan ay mamá ahora qué hago. Yo tenía cosas que decir y usé nuevas herramientas para ese discurso que estaba armando durante años.

-¿Qué es lo que te duele más de lo que está pasando en la Amazonía?

-Me duele todo. Desde la minería, la tala, la desidia del gobierno. Por ejemplo, los programas de alimentación del gobierno que vienen desde Lima y que están pensados para las personas de Lima o de la costa, son a base de harinas refinadas, lácteos, cosas que en la selva ni siquiera existen. Entonces, es verdad que eso impacta en la salud de los habitantes de la selva. Ahora hay casos de diabetes que antes no existían, porque el ciudadano de la selva se alimentaba de pescado y frutas, tiene otro tipo de alimentación. Claro, les has “facilitado” la vida, pero de alguna manera les has arruinado la vida. La Amazonía ha sobrevivido a Sendero, ha sobrevivido al caucho, o sea, sabe sobrevivir. Pero bueno, también la gente se vuelve comodona, te regalan comida y dices bueno, ¿por qué no? Entonces sí, hay bastantes frentes que están fallando. Desde lo ilegal hasta lo formal.