Entretenimiento

¡Juntos de nuevo! Joe Jonas y Demi Lovato sorprenden con canción de 'Camp Rock' 17 años después de su estreno

Los artistas se reunieron por primera vez en el escenario tras su paso por Disney esperanzando a los fanáticos con una posible tercera entrega.

Demi Lovato y Joe Jonas protagonizaron un esperado rencuentro que emocionó a los fanáticos de 'Camp Rock'
Demi Lovato y Joe Jonas protagonizaron un esperado rencuentro que emocionó a los fanáticos de 'Camp Rock' | Foto: Composición LR / Disney / TikTok

Durante su última presentación en vivo, los Jonas Brothers invitaron a la cantante y actriz Demi Lovato para interpretar los temas de 'Camp Rock' junto a Joe Jonas. El reencuentro recuerda con nostalgia la época en la que ambos artistas eran pareja, justo cuando protagonizaban las dos películas y eran la cara de la generación de estrellas de Disney.

El reencuentro no solo se dio en el escenario, ya que Joe Jonas publicó en su cuenta de TikTok un video junto a Demi Lovato, con 'Wouldn't change a thing' de fondo. Este tema de la segunda película también fue interpretado en el escenario, junto a 'This is me', otra icónica canción del dúo. Los comentarios del video en redes mostraron su emoción, deseando que regresen con una posible tercera entrega de 'Camp Rock'.

PUEDES VER: ¿Qué es la enfermedad de Lyme? El padecimiento que enfrenta Justin Timberlake y cómo se manifiesta en el cuerpo

lr.pe

¿Cómo fue la presentación de Demi Lovato con los Jonas Brothers?

La llegada de Demi Lovato al concierto de los Jonas Brothers ocurrió el pasado 10 de agosto en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. Esta presentación marcó el inicio de la gira de la banda, llamada 'Jonas 20: greetings from your hometown tour' que conmemora las dos décadas de la formación del grupo. En medio del show, la cantante hizo una aparición sorpresiva que emocionó a todos sus fanáticos.

Joe Jonas y Demi Lovato fueron la pareja principal de la saga 'Camp Rock', donde interpretaron a Mitchie Torres y a Shane Gray, respectivamente. La química de los actores traspasó la ficción y oficializaron su relación en marzo del año 2010. Sin embargo, su romance duró poco, confirmando su fin en mayo. Desde ese momento, mantienen una bonita amistad que ha perdurado en el tiempo, aunque no volvieron a mencionar la película de Disney.

PUEDES VER: Lele Pons y Guaynaa dieron la bienvenida a su primera hija: así anunciaron la llegada de su bebé

lr.pe

¿Qué dijeron los fans del reencuentro entre Demi Lovato y Joe Jonas?

Los fanáticos de la saga reaccionaron con mucha emoción y nostalgia, recordando aquel tiempo donde ellos eran la cara de Disney Channel, junto a Miley Cyrus y Selena Gomez. El estreno de una serie de 'Los Hechiceros de Waverly Place' y el anuncio del regreso de 'Hannah Montana' por su 20 aniversario suma a la esperanza de los fanáticos por una tercera entrega de 'Camp Rock', trayendo de vuelta a los Jonas Brothers junto a Demi Lovato en los papeles principales.

En los comentarios del video de Joe Jonas, se puede ver que los fanáticos se sorprendieron demasiado con su colaboración. "Mi infancia" y "Está sucediendo", son algunos de los más populares, que reafirman que los fanáticos de 'Camp Rock' siguen vigentes. Asimismo, la reunión dispersa todos los rumores de un distanciamiento entre la banda y Demi Lovato, en torno a una expareja de la cantante que se siguió juntando con los hermanos.

