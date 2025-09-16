HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Estreno de la película “Shiringa. Genocidio y resistencia en la Amazonía”

El documental ha sido nominado al Premio Especial Grifone 2025 del Festival Internacional Nebrodi DOC (Italia) como mejor largometraje con temática ambiental y de defensa de la biodiversidad.

Obra ganadora de estímulos económicos de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios - DAFO, del Ministerio de Cultura del Perú.

"Shiringa, genocidio y resistencia en la Amazonía". Foto: Difusión.
"Shiringa, genocidio y resistencia en la Amazonía". Foto: Difusión.

Un descendiente de indígenas masacrados por los caucheros y la nieta de uno de los caucheros más notables se encuentran para recordar y sanar las heridas que dejó la gran devastación de la Amazonía durante la era del caucho y que cobró la vida de más de 30 mil indígenas. 
El Centro de Antropología Visual del Perú (CAVP) estrena el documental “Shiringa. Genocidio y resistencia en la Amazonía”, del director peruano Wilton Martínez Carlevarino, con la narración de Ana Varela Tafur, Premio Nacional de Literatura (Poesía), 2023, y la actuación del reconocido actor nacional Leonardo Torres Vilar.El estreno en Lima será el jueves 18 de setiembre, 7 p.m. en el auditorio del Lugar de la Memoria-LUM, luego de haber sido estrenado en Iquitos. 

El documental es un videoensayo etnohistórico que explora el auge del caucho en la región del Putumayo a principios del siglo XX, una trágica historia de extractivismo y genocidio poscolonial que costó las vidas de más de 30,000 indígenas que fueron esclavizados, torturados y asesinados por el poderoso “barón del caucho” peruano, Julio César Arana. Se busca así visibilizar y reflexionar sobre este perturbador capítulo de la historia nacional y global que por más de un siglo ha sido ignorado por la historia oficial y borrado del imaginario colectivo. 
DESCENDIENTES BUSCAN RECONCIILIACIÓN Y SANACIÓN“Shiringa. Genocidio y resistencia en la Amazonía” también explora hasta dónde es posible memorializar la historia, reconciliar visiones opuestas y sanar heridas históricas a través del encuentro de dos personas cuyas vidas fueron impactadas por el auge cauchero. El artista indígena Brus Rubio Churay busca reimaginar su cultura ancestral en la comunidad de Pucaurquillo, una diáspora indígena de sobrevivientes del genocidio cauchero. Sheila de Loayza, nieta de uno de los jefes de Arana, intenta intenta llenar el vacío causado por el silenciamiento de los crímenes de su abuelo. Ambos buscan formas de sanar y reconciliarse con un pasado que no dejará de inquietarlos. 

El documental combina tres géneros narrativos: (1) cinéma-verité o historia viva de Brus Rubio y Sheila de Loayza con sus respectivas familias y comunidades; (2) historiografía dramatizada de los eventos ocurridos, narrados en palabras de los mismos personajes históricos (Arana, Roger Casement, Benjamín Saldaña Rocca, Juez Paredes y otros), quienes cobran vida en voz de actores profesionales, y; (3) dramatización impresionista del bosque como testigo y víctima del genocidio del cauchero. 

Esta es la segunda producción del CAVP sobre el tema del caucho. En el año 2016 produjo “Historias del caucho en la Amazonía peruana”, documental educativo enfocado en cuatro jóvenes artistas y activistas descendientes de las comunidades arrasadas por los caucheros, producido con el apoyo de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural - DIGEIBIRA, del Ministerio de Educación del Perú. En 2017, Wilton Martínez presentó una exhibición multimedia sobre la historia del caucho en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social - LUM, en Lima, y publicó el artículo “Memorias del bosque humano: Historias abismales de violencia colonial durante la época del caucho” en la revista académica +Memoria(s) del LUM. 
El documental fue filmado en la comunidad de Pucaurquillo, en la cuenca del reino Ampiyacu y en Iquitos entre los años 2022 y 2023 y se terminó a finales de 2024.

Cabe señalar que el documental ha sido nominado al Premio Especial Grifone 2025 del Festival Internacional Nebrodi DOC (Italia) como mejor largometraje con temática ambiental y de defensa de la biodiversidad. También ha participado en julio de este año en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Guadalajara (FICDHG) en México, y en mayo se presentó en Muyuna. Festival de Cine Selvático Flotante, en Iquitos.

(NdP).

