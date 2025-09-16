Las cartas del poeta Enrique Verástegui (1973-1977)

La poesía peruana es muy rica en grandes nombres. Tenemos poetas para todos los gustos y colores. Si la poesía fuera fútbol, Perú sería como Brasil. Fuera de estas asociaciones, Enrique Verástegui (1950 – 2018) es una de las voces de nuestra tradición que más lectores tiene y cuya vigencia obedece más a las lecturas que suscita su poesía que a las agendas que buscan el posicionamiento de los interesados. Porque eso igualmente hay.

En 1971, Verástegui publicó su primer libro, el poemario En los extramuros del mundo. Este es un poemario que se ha convertido en una fuente para todo poeta o lector de poesía peruana. Yo lo he leído muchas veces y también he imaginado los años en los que nuestro escritor empezó a construir su obra. La publicación que tengo en manos, Cartas desde los extramuros(Intermezzo Tropical) de CarlosVillacorta Gonzáles, nos da una idea de quién era Verástegui después de su primer libro y lo que le esperaba tras anunciar la publicación de su libro “impublicable” por su contenido erótico: Monte de goce.

"Cartas desde los extramuros". Imagen: Difusión.

La publicación reúne el intercambio epistolar entre Verástegui y el crítico alemán Wolfgang A. Luchting entre 1973 y 1977. Por cierto, gracias a Luchting tenemos un libro que todo peruano letraherido debería leer alguna vez: Escritores peruanos que piensan que dicen (1977). Se trata de un librito de colección para la gran minoría seguidora de nuestra poesía. Me gusta del prólogo de Villacorta su contextualización de época, los años 70, marcados por la polarización ideológica en un mundo al borde de la destrucción/autodestrucción. Más que al genio, estas cartas nos muestran al poeta grande en su sensibilidad y al mismo tiempo vulnerable en la misma. En el intercambio de cartas, percibimos a un Verástegui pendiente del qué dirán, del qué se está leyendo, etc. Pero del mismo modo vemos a un Verástegui que ha depositado todas sus esperanzas en la práctica poética, porque a través de ella llegaba al lugar que pretendía: el caudal de conocimiento. Estas cartas nos ponen a un Verástegui guiado por una irrefrenable curiosidad infantil. Siempre se supo grande, pero lo que más le interesaba era leer.