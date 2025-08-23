¿Dónde ver 'Long story short' completa y en sub español?

Netflix continúa apostando por la animación para adultos con el lanzamiento de 'Long story short', la esperada nueva producción de Raphael Bob-Waksberg, creador de la aclamada 'BoJack Horseman'. A cinco años del final de su serie más emblemática, el guionista regresa con una propuesta que mezcla humor ácido, drama familiar y saltos en el tiempo, centrada en una familia judía de clase media.

La serie, que se estrenó globalmente en Netflix el viernes 22 de agosto de 2025, se presenta como una comedia animada que explora el paso de la infancia a la adultez a través de los ojos de tres hermanos marcados por una crianza religiosa y una dinámica familiar compleja. 'Long story short' ya genera expectativa entre los seguidores del género y promete convertirse en una de las producciones destacadas de la plataforma.

¿De qué trata 'Long story short'?

La trama gira en torno a los hermanos Avi, Shira y Yoshi Schwooper, quienes enfrentan los desafíos propios de la adultez mientras evocan momentos clave de su infancia bajo la estricta guía de sus padres, Naomi y Elliot. A través de una narrativa no lineal, la serie salta entre distintas etapas de sus vidas, abordando temas como el legado familiar, la identidad cultural, la culpa y el crecimiento emocional.

'Long story short' es una comedia de animación del creador de BoJack Horseman sobre una familia a lo largo del tiempo. Mediante saltos a momentos cruciales de su vida, vemos cómo los hermanos Schwooper pasan de la niñez a la edad adulta: una historia de triunfos, decepciones, alegrías y compromisos.

¿Cómo ver 'Long story short' completa y con subtítulos en español?

'Long story short' está disponible de forma exclusiva en Netflix desde el 22 de agosto de 2025. Para ver la serie completa y en sub español, los usuarios solo necesitan contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming. Como es habitual en las producciones originales de Netflix, los episodios se lanzarán con subtítulos en varios idiomas, incluyendo el español latinoamericano y el castellano.