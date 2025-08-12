Shrek 5 ha vuelto a retrasarse, esta vez para junio del 2027, compitiendo con una película de Marvel | Foto: Dreamworks

Shrek 5 ha vuelto a retrasarse, esta vez para junio del 2027, compitiendo con una película de Marvel | Foto: Dreamworks

La quinta entrega de ‘Shrek’, el icónico ogro verde, ha vuelto a retrasarse, según Universal Pictures y Dreamworks, productoras detrás de su realización. Esta es la segunda vez que la cinta animada ve cambiado su fecha de estreno, siendo planeada originalmente para julio del 2026. Ahora, la película llegará a cines el 30 de junio del 2027.

‘Shrek 5’ cuenta con los actores de voz originales, en los papales de Shrek, Burro y la princesa Fiona. Asimismo, se confirmó que Zendaya se suma al elenco para interpretar a Felicia, la hija adolescente de la pareja de ogros. La nueva fecha de estreno coincidirá con la llegada de ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’, de Sony.

¿Cuál es la nueva fecha de estreno para 'Shrek 5' a los cines?

La película ahora llegará el 30 de junio del 2026. Han pasado 15 años desde el estreno de su último filme, ‘Shrek: forever after, the final chapter’. Según su título, se trataba del cierre de la saga del ogro verde y sus amigos, concluyendo las historias de cada personaje. Sin embargo, Dreamworks y Universal Studios sorprendieron al mundo con un teaser que mostraba el nuevo diseño de los personajes a inicios de este 2025.

Al elenco se han unido los actores originales de Shrek (Mike Myers), Burro (Eddie Murphy) y la princesa Fiona (Cameron Díaz). Asimismo, se confirma el regreso de Cody Cameron (Pinocho) y Chris Miller (El espejo mágico). Por otro lado, Eugenio Derbez, quien adaptó el doblaje de las películas anteriores, acercando los chistes al público latinoamericano, no ha confirmado aún su regreso. Pero, el actor aseguró que se le acercaron para proponerle retomar su personaje y la dirección, poniendo como condición que le dejen hacer cambios regionales al guion.

¿Con qué película competirá ahora 'Shrek 5' tras retraso en su estreno?

La nueva fecha de estreno coincide con la semana de la llegada a cines de ‘Spider-Man: Beyond the Spider-verse’, de Sony Pictures Animation. El filme del arácnido llegará el 25 de junio de 2027, mientras que ‘Shrek 5’ solo 5 días después, el 30. Con la fecha anterior, diciembre del 2026, el ogro iba a competir con ‘Avengers: Doomsday’ y ‘La era del Hielo 6’, ambas de Disney.

El retraso de la película podría responder al mal recibimiento que tuvo su teaser, ya que a las personas no les gustó el nuevo diseño de los personajes. Incluso en el parque temático de Universal Orlando, usaron al personaje de Burro para burlarse del tráiler.

“Shrek no sale porque está muy avergonzado. No quiere responder preguntas sobre el nuevo tráiler. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Felicia parece de 15. ¿Ustedes vieron el nuevo avance Shrek? Solo digo, me veo mal. Burro, parece un vagabundo. Por ese deben darte una aprobación final en todas tus películas y derechos fílmicos", dice el personaje en el video.