Vanessa Jerí es el nuevo gran jale de 'Al fondo hay sitio' y llega para poner en aprietos a Joel Gonzáles

El universo de 'Al fondo hay sitio' sigue ampliándose, y esta vez ha sido Vanessa Jerí la que se ha sumado al elenco con un papel que promete sacudir la trama. La actriz ha sido elegida para interpretar a Bambi Bambarén, un personaje que llegará para desafiar y poner en aprietos a Joel Gonzáles, uno de los protagonistas de la serie. La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores del exitoso programa, quienes esperan con ansias su incorporación.

Jerí, conocida por su destacada trayectoria en la televisión peruana, regresa a la pantalla chica con un papel que la sitúa en el centro de la atención. En su nueva faceta, interpretará a Bambi, quien será la nueva secretaria de Joel Gonzáles, ahora convertido en un alto ejecutivo del Consorcio Maldini. Su misión en la historia será la de seducirlo con el fin de alejarlo de Macarena, el interés amoroso del protagonista. Con este nuevo desafío, 'Al fondo hay sitio' sigue consolidando su éxito entre los televidentes.

Vanessa Jerí es Bambi Bambarén en 'Al fondo hay sitio'

La incorporación de Vanessa Jerí al elenco de 'Al fondo hay sitio' ha generado gran expectativa, especialmente por el intrigante rol que interpretará. Su personaje, Bambi Bambarén, será una secretaria astuta y seductora, dispuesta a hacer todo lo posible para cumplir las intenciones de Antonia, la madre de Macarena. El objetivo de Bambi será separarlos y, en su camino, pondrá en aprietos a Joel Gonzáles, personaje interpretado por Erick Elera.

Jerí se mostró entusiasta por unirse a la producción y comentó para América Televisión: “Cuando me hicieron la propuesta, dije: ¡guau!, porque es la única serie que me faltaba en realidad ingresar acá, en América. Y me encantó el personaje que me han destinado”. Este regreso a la televisión le representa una oportunidad para reencontrarse con compañeros de trabajo, como Erick Elera, con quien compartirá escenas clave. La actriz también destacó su emoción por volver a trabajar con un equipo que ya conocía de proyectos anteriores.

La relación de Bambi con Joel Gonzáles

El personaje de Bambi Bambarén no solo se introduce como un nuevo rostro en la historia, sino que también tiene un papel crucial en la trama, al intentar seducir a Joel Gonzáles. En palabras de la misma Vanessa Jerí, su personaje será "una especie de tentación" para Joel, quien en la serie es un hombre coqueto y vulnerable a las insinuaciones de mujeres como Bambi. Este giro en la narrativa promete agregar un nuevo nivel de tensión y drama a la serie, lo que cautivará aún más a los seguidores del programa.

“De pronto me llaman y me dicen que es un personaje que justamente va a tratar de seducir a Joel Gonzales, el personaje que hace Erick. Mi personaje se llama Bambi Bambarén. Bien curioso el nombre, ¿no? Ella ingresa para ponerlo de cabeza a Joel. Me contratan para poder seducirlo, ya que él es un poco coqueto, porque quieren alejarlo de Macarena. Así que vamos a ver si al final cae, pues, ¿no? Porque todavía no se sabe qué pueda pasar. Se sabe que los libretos salen de un día para otro, entonces no sabemos todavía qué es lo que pueda pasar con Gigio… nunca se puede saber", acotó Vanessa Jerí.