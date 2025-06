'Proyecto Ugaz': una obra sobre la corrupción y el abuso de poder

Proyecto Ugaz tiene un largo camino. En el escenario, dos actrices revisan la investigación que destapó los abusos del Sodalicio y van construyendo una historia que tiene como protagonista a una periodista contra la organización que parecía intocable. Cuando Vera Castaño pensó que se tenía que hacer una obra sobre el caso, era muy lejana la disolución del grupo fundado por Luis Figari y, cuando escribía el guion con Rocío Limo, la esperanza estaba en la posibilidad de que un papa decidiera en base a una denuncia periodística.

“Cuando sale el libro Mitad monjes, mitad soldados (2015), a mí me mueve mucho esa gran revelación”, nos comenta Castaño, quien en su niñez iba a San Bartolo y había visto a los adolescentes que vivían en la casa donde ocurrieron los abusos durante décadas. “Veía a estos chiquillos y recuerdo que me impactaban mucho; algo les pasaba. Recuerdo haber escuchado que era como una especie de secta. Entonces, cuando sale el libro, confirmo eso y fue muy fuerte. Luego veo la obra de San Bartolo (2018), y me sigue movilizando el tema. Empecé a ver muchas entrevistas a Paola Ugaz”.

El libro de Pedro Salinas con Ugaz reunió 30 testimonios, pero después se conocieron más delitos y la periodista continuó con la investigación. “La máquina de abusos necesitaba estar aceitada de dinero”, ha dicho a inicios de este año. “Me generó una profunda admiración que alguien sea tan valiente”, dice Castaño. En 2023 concreta la idea con su socia creativa Rocío Limo. “Sentía que había que tomarlo con mucho profesionalismo y valor”.

Para lograr llevar a escena Proyecto Ugaz, pensaron en un formato que les permitiese entrevistar a la periodista e incorporar los hechos que iban sucediendo. “Me he sentido completamente honrada de poder presenciar de una manera tan cercana todos estos cambios para positivo”. Espera que la obra también permita que nuestra sociedad continúe luchando. “Hay un montón de héroes que emprenden luchas maravillosas en contra de todo, y lamentablemente son historias que no llegan a buen puerto. Tenemos periodistas y defensores ambientales asesinados. Tenían una lucha legítima. Pero en este caso, algo que nos ha devuelto esta historia, es esta esperanza de que sí vale la pena luchar. Los peruanos estamos bastante desmoralizados, pero este caso es un gran mensaje porque ha llegado a un buen puerto, aunque todavía no se ha terminado y faltan las reparaciones a las víctimas”.

Con María Pizarro o Todas las gallinas vuelan, Castaño y Limo abordan temas sobre la sociedad, las autoridades y la opresión, pero quizá Proyecto Ugaz sea la obra con la que incomoden a más de un sector. “Pero es importante transmitir esa verdad. Por un lado, la importancia de destapar los casos de abusos porque creemos que es importante que estemos vigilantes para proteger a los adolescentes y a los niños, pero también darle este valor al periodismo. En general, si no fuera por el buen periodismo, en países como el nuestro, donde hay tanta corrupción, la ciudadanía estaría en la luna”.

Rocío Limo describe la obra como una experiencia retadora. “Era un evento que iba transformándose todo el tiempo sobre un ser humano vivo que posiblemente vaya a ver la obra”. También era importante desde qué punto iban a contar la historia: no era una obra sobre el Sodalicio, sino acerca de la periodista expuesta a una serie de ataques por enfrentar al poder. “Era el lado personal de Paola frente a toda esta exposición y la persecución que ha tenido a partir de su trabajo periodístico. La relación con el machismo, con esa imagen hegemónica de la mujer, ‘que no debería decir tantas cosas’, ‘no debería meterse en problemas’ y, además, quiere ser mamá”.

Antes de estudiar teatro, Limo estudió Periodismo y en sus obras le interesa hablar del poder. “Me interesa mucho hablar del abuso del poder y cómo nos es tan fácil, como ciudadanos, acomodarnos a las tendencias del poder y convivir con ellas. Es más fácil pensar en la derrota cuando aún hay algo que se puede hacer”.

¿Por qué tardó tanto tiempo en desaparecer el Sodalicio?

Rocío Limo: En Perú, las cosas se mueven por la plata, ¿no? Creo que hay una verdad muy dolorosa ahí. Mientras más poder adquisitivo tenían, han podido manipular a más gente y controlar todo lo que han sostenido y que continúa. Todavía está en un largo camino para terminar de desentrañarlo.

¿Ahora hay intención de censurar algunas voces incómodas?

Rocío Limo: Yo creo que sí hay una intención del Estado, en este momento, de callar en general todas las voces. No siento que sea por censurarte a ti o a mí, sino al arte en general. El tema de las regalías es un ataque a todos los actores; nos quitan derechos ya conseguidos. Si miran a los artistas peruanos que se jubilan, no es que sean millonarios. Han dado mucho; hay una entrega muy valiosa para el país y esta es una forma del Estado de menospreciarlo y hacerte sentir, pues, que tú no puedes.

Vera Castaño: Estamos en un momento difícil para el artista, difícil para la democracia, para el periodismo, para la libertad de expresión. Hay una importancia particular en la prensa, en el arte, en la educación porque son instrumentos poderosos para la democracia y para que el ciudadano pueda elegir a su gobernante.

El caso Karadima, en Chile, llegó al cine. Digamos que son historias acerca del abuso de poder y no en contra del catolicismo. Si tiene que luchar por algo, ¿en contra de qué está Proyecto Ugaz?

Rocío Limo: Me parece muy loco porque, a partir de iniciar esta historia, yo me he acercado más a cierta idea espiritual de lo católico y pensé que iba a ser todo lo contrario. Pero creo que es contra la corrupción y el abuso de poder y qué pena que está la Iglesia, que se supone que es una entidad que busca el bien del prójimo, que busca el amor, que busca la paz, ¿no? Entonces, la Iglesia no lo quiere, pero sería muy importante e interesante poder compartir esta obra en diferentes lugares.