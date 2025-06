Fonseca: "Ojalá dejen de ver a los inmigrantes como una cifra"

Desde Estados Unidos, el colombiano Fonseca se conecta unos minutos por Zoom y nos habla de llevar un mensaje a los inmigrantes. Acaba de lanzar Nunca me fui, una canción que lo reúne con la voz de Pablo Pueblo. “¡Imagínate! Para mí es un orgullo, pues, ¡gigante! cantar al lado de Rubén Blades”, nos dice, acompañado del afiche con una fotografía de él con el exministro de Panamá.

El colombiano ya ha grabado Estar lejos con otro gigante de la música, Willie Colón, y dice que Blades aceptó la invitación de una forma especial: felicitándolo y una semana después ya estaban en el estudio de grabación. “Sus palabras fueron que no solo le encantaba, sino ‘me emociona saber que estás llevando este mensaje porque cuando uno tiene un canal de comunicación como es la música, llevar este tipo de mensaje es muy valioso’. Él ha sido un activista y lograr que amplifique este mensaje vale mucho”.

La propia carrera de Fonseca se ha desarrollado durante más de una década fuera de Colombia. “Soy migrante también hace 13 años, lo hice por mi carrera y persiguiendo sueños, claro que me ha tocado guerrear”. Pero, claro, no compara su situación con la de las personas a las que les “toca” irse. “Eso tiene que ser muy duro. Tienes que ver lo migratorio y ver que tienes que mandar dinero a tu casa. Hemos visto hoy en día también toda esa migración venezolana, que nos parte el alma ver familias con niños ahí, ¿no? Pensé mucho en eso, en todas esas imágenes que he visto en estos últimos años que me rompen el corazón”.

En Nunca me fui, el colombiano y el panameño cantan: “Y de mi historia, no por nada me separo, aunque encuentre días oscuros”. Fonseca nos comenta que se trata de dar esperanza: “Y fuerza en momentos difíciles donde uno dice: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y por qué estoy detrás de todo esto?”, y agrega: “Yo, cada vez que regreso a Bogotá entiendo que mi corazón está ahí”.

Fonseca vive en Miami y comenta que, desde que lanzó la canción, ha recibido mensajes de distintas partes del mundo. “Quieren mejorar sus condiciones para poder enviar plata a su familia, para poder construir un sueño, para poder estudiar, ¿no? Hay tantas situaciones, pero me alegra demasiado recibir todos los mensajes. Hace un rato, publiqué uno muy bonito de un inmigrante que vive en Australia”.

¿Tu esperanza también es que esta canción pueda hacer reflexionar a la clase política?

Pues, por lo menos que les mueva el corazón, sí; aunque la canción, digamos, no tiene un mensaje político porque es más un mensaje de esperanza y de empatía. Pero sí, ojalá que dirigentes que sean radicales y que, de alguna manera, generen esa xenofobia que se ve en muchos lugares, canciones así les muevan el corazón y humanicen a esos inmigrantes y dejen de verlos como una cifra. Tienen que tener en cuenta que ese migrante que ve ‘guerreando’ en las calles, lleva a cuestas muchas cosas: recuerdos, remordimientos por dejar su tierra y eso nos tiene que generar esa empatía, definitivamente, para tener claro que son seres humanos que están luchando.