Avance del capítulo 4 de The Last of Us. Foto: Difusión

Avance del capítulo 4 de The Last of Us. Foto: Difusión

La segunda temporada de The Last of Us no solo ha ampliado el universo postapocalíptico, sino que también ha consolidado la relación entre Ellie y Dina como uno de los ejes narrativos más potentes. Con heridas que van más allá de lo físico, ambas intentan sostenerse mutuamente frente a un mundo que apenas les deja espacio para respirar.

En el esperado cuarto episodio que se estrenará el 4 de mayo, los protagonistas se ven forzados a enfrentar sus límites emocionales. El vínculo que las une se pone a prueba cuando la violencia regresa con fuerza, y los fantasmas del pasado amenazan con resquebrajar todo lo que han construido juntas.

¿Dónde ver y cuándo se estrena 'The Last Of Us' temporada 2 capítulo 4 ?

El nuevo episodio de la segunda temporada de The Last of Us se estrenará este domingo 4 de mayo a las 8:00 p.m. (hora peruana), exclusivamente por Max. La serie sigue posicionándose como una de las propuestas más sólidas del año, manteniendo a los espectadores al borde del asiento.

'The Last of Us'.

Análisis sobre el avance del capítulo 4

En el tráiler del nuevo episodio, podemos observar la conexión entre Ellie y Dina como un refugio en medio del caos. A medida que la historia avanza, la relación se convierte en un espacio donde ambas pueden ser vulnerables y encontrar consuelo.

“Ellie tiene el corazón endurecido y reprime mucho. Dina, en cambio, le recuerda que aún puede sentir alegría”, explica Bella Ramsey, quien da vida a Ellie, subrayando la importancia de esta dinámica en el desarrollo de su personaje. Al final del tráiler, Dina apunta con una pistola directamente a Ellie, desatando una reacción inesperada y generando una ola de euforia entre los fans de la serie.

Un elenco que regresa y nuevos rostros

La segunda temporada no solo se centra en la evolución de Ellie y Dina, sino que también cuenta con un elenco que regresa, incluyendo a Pedro Pascal como Joel y Gabriel Luna como Tommy.

La adición de nuevos personajes, como Abby (Kaitlyn Dever) y Jesse (Young Mazino), promete enriquecer aún más la trama. La serie, escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, continúa explorando los temas de amor, venganza y redención en un mundo devastado.