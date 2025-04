'The Last Of Us' temporada 2, guía de capítulos: fecha y hora de estreno de cada episodio

'The Last Of Us' tiene como una de las protagonistas a la actriz Kaitlyn Dever quien da vida a Abby. Foto: Max

'The Last Of Us' tiene como una de las protagonistas a la actriz Kaitlyn Dever quien da vida a Abby. Foto: Max

La segunda temporada de The Last of Us, la aclamada serie de zombis y supervivencia basada en el popular videojuego, es una de las producciones más esperadas de 2025. Desde su exitoso estreno en 2023, la ficción se consolidó como una de las más vistas en la historia de la televisión y las plataformas de streaming.

Por eso, el lanzamiento de sus nuevos siete episodios el pasado 13 de abril ha generado gran expectativa y se ha convertido en uno de los temas más buscados en Internet. En esta nota, te contamos cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo.

Pedro Pascal y Bella Ramsey retoman sus papeles como Joel y Ellie, y esta temporada también suma importantes incorporaciones al elenco. Destacan Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced en el rol de Dina, además de figuras consagradas como Jeffrey Wright interpretando a Isaac y Catherine O’Hara como la esposa de Eugene.

Guía completa de episodios, fechas y horarios de estreno de ‘The Last of Us’ Temporada 2

El episodio 4 de ‘The Last of Us’ es el próximo en estrenarse, y como los anteriores, tendrá una duración aproximada de 55 minutos. Cada capítulo se transmite en exclusiva a través del canal de cable HBO y también está disponible en la plataforma HBO Max.

A continuación, te compartimos la guía completa con las fechas y horarios de estreno de todos los episodios de esta esperada temporada:

Episodio Fecha de estreno

1 13 de abril

2 20 de abril

3 27 de abril

4 4 de mayo

5 11 de mayo

6 18 de mayo

7 25 de mayo

¿A qué hora ver ‘The Last of Us’ en Perú y en el resto de Latinoamérica?

Si estás en Perú, los nuevos episodios de 'The Last of Us' se estrenan todos los domingos a las 8:00 p.m. a través de HBO y HBO Max. Pero si te encuentras en otro país de Latinoamérica, aquí te dejamos la lista con los horarios según tu ubicación:

México, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

Bolivia, Venezuela y República Dominicana: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:00 p.m.

'The Last Of Us' es la serie más esperada por muchos usuarios en el mundo. Foto: Instagram.

Sinopsis de ‘The Last Of Us’ temporada 2

En su segunda temporada, 'The Last of Us' da un salto en el tiempo y nos presenta a una Ellie más madura, convertida ya en una joven adulta que intenta construir una vida estable en la comunidad de Jackson, Wyoming, junto a Joel y otros sobrevivientes. Pero la paz no durará mucho. Un hecho devastador cambiará el rumbo de su vida y la empujará por un camino marcado por la ira y la necesidad de hacer justicia.

Mientras tanto, el mundo postapocalíptico en el que habitan se ha vuelto aún más peligroso. Los grupos humanos han evolucionado en facciones más violentas y despiadadas, y los infectados, lejos de desaparecer, continúan siendo una amenaza constante. La serie promete explorar con mayor profundidad estos peligros, llevando la tensión y el drama a un nuevo nivel.