¿'Love Again' se estrena en Netflix? Dónde ver la película protagonizada por Priyanka Chopra

¿Buscas ver 'Love again' online? Descubre si está en Netflix. Foto: difusión

¿Buscas ver 'Love again' online? Descubre si está en Netflix. Foto: difusión

'Love Again' es una película romántica protagonizada por Priyanka Chopra y Sam Heughan, reconocido por su papel en 'Outlander', que ha recibido elogios por la química entre sus protagonistas y su conmovedora trama. Los seguidores están expectantes, preguntándose si este esperado título llegará a la plataforma de streaming más popular del mundo.

Cabe destacar que la película de romance cuenta con una destacada colaboración de la icónica cantante Céline Dion, quien aporta su música a la película, sumando un toque emocional y nostálgico a la trama. Esta conexión con la música de Dion ha generado aún más interés entre los fans. Si te preguntas si 'Love Again' está disponible en Netflix, te invitamos a descubrir si este romántico filme está en el catálogo de la plataforma en la siguiente nota.

¿'Love Again' se encuentra en el catálogo de Netflix?

Muchos se han estado preguntando si 'Love Again', la película romántica protagonizada por Priyanka Chopra y Sam Heughan, está disponible en Netflix. A pesar de la gran expectación de los fans en Perú y otros países de Latinoamérica, la película solo se encuentra disponible en Netflix en Estados Unidos.

Sin embargo, los seguidores latinos no se quedarán sin verla, ya que 'Love Again' está disponible en Prime Video, otra plataforma de streaming, en varios países de la región. Por su parte, los fans de España pueden disfrutarla a través de Movistar Plus."

¿De qué trata la película 'Love Again'?

'Love Again' es una comedia romántica que sigue la historia de Mira Ray (Priyanka Chopra), una joven que lucha por superar la muerte de su novio enviando mensajes de texto al antiguo número de celular de él. Sin saberlo, ella comienza a establecer una conexión con el nuevo dueño de ese número, Rob Burns (Sam Heughan), lo que la llevará a descubrir un amor inesperado mientras enfrenta el dolor de su pérdida.

Bajo la dirección de Jim Strouse, la película aborda el proceso de aceptación tras la muerte de un ser querido, mostrando cómo es posible seguir adelante sin olvidar a esa persona, pero aprendiendo a superarlo. Además, 'Love Again' marca el debut actoral de la icónica Céline Dion, quien, además de su participación, acompaña la trama con algunas de sus famosas canciones, sumando una capa emocional extra al filme.

Reparto de la película 'Love Again'

El reparto de 'Love Again' reúne a talentosos actores que dan vida a una emotiva y cautivadora historia de amor. Priyanka Chopra protagoniza la película como Mira Ray, mientras que Sam Heughan, conocido por su papel en 'Outlander', interpreta a Rob Burns. Descubre quién más los acompaña en este emocionante viaje romántico.