Netflix se prepara para el estreno de 'Si la vida te da mandarinas...' (When Life Gives You Tangerines), una de las series coreanas más esperadas por los fanáticos del K-drama. Esta producción, escrita por Lim Sang Choon, el guionista detrás de 'Fight My Wa'y y 'When the Camellia Blooms', promete emocionar a la audiencia con una historia que abarca décadas y muestra el viaje emocional de sus protagonistas.

La serie sigue a Ae Sun (IU) y Gwan Sik (Park Bo Gum) a lo largo de cuatro vibrantes estaciones en la isla de Jeju. Ambientada desde los años sesenta hasta el Seúl de 2025, la producción combinará drama, romance y aventura con un reparto de lujo.

¿A qué hora se estrena 'Si la vida te da mandarina...' en Netflix Latinoamérica?

La esperada serie coreana llega a Netflix el 7 de marzo de 2025. Como es habitual en los estrenos de la plataforma de streaming, los episodios estarán disponibles según la zona horaria de cada región. Estos son los horarios aproximados en diferentes países:

'Estreno de 'Si la vida te da mandarinas...' en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a.m.

en Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a.m.

en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m.

en Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 5:00 a.m.

en España: 9:00 a.m.

¿Cómo ver los capítulos de estreno de 'La vida te da mandarinas...'?

Para disfrutar de los episodios de 'Si la vida te da mandarinas...', es necesario contar con una suscripción activa a Netflix. La serie estará disponible en su idioma original con opciones de subtítulos en español y otras lenguas. Netflix suele liberar los episodios según su programación global, por lo que los usuarios podrán verlos en cualquier momento después del estreno.

Los planes de suscripción varían según la región, por lo que es recomendable consultar la página oficial de Netflix para verificar precios y disponibilidad.

¿De qué trata la serie coreana 'Si la vida te da mandarinas...'?

Compuesta por 16 episodios, la historia de 'Si la vida te da mandarinas...' sigue la vida de Oh Ae-soon, una joven descrita como una "rebelde desesperada", y Yang Gwan-shik, un hombre de "brazos de hierro". La trama explora su infancia en la isla de Jeju en los años 50 y su vida adulta, intercalando momentos de felicidad y lucha mientras intentan encontrar su camino en el mundo.

Con un enfoque en la nostalgia, el amor y los sueños, la serie promete ofrecer una experiencia emotiva y memorable. El guion de Lim Sang Choon, sumado a la dirección y el talento de IU y Park Bo Gum, hacen de esta producción una de las más esperadas en el mundo del entretenimiento coreano.