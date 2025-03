En el Dolby Theatre de Los Ángeles, se reunieron las estrellas más importantes de la industria cinematográfica para celebrar la ceremonia que reconoce las producciones más destacadas del año en los Oscar 2025. En medio de discursos emotivos y presentaciones memorables, el anuncio de la Mejor Película fue uno de los momentos más emocionantes de la gala.

'Anora' se coronó como la cinta más importante de la gala y se llevó la tan ansiada estatuilla dorada. Entérate todos los pormenores de los Oscar 2025 y más detalles en la siguiente nota.

¿Qué cinta es premiada como Mejor Película en los Oscar 2025?

'Anora' se alzó con el galardón a Mejor Película, consolidando su posición como una de las producciones más destacadas del año. Dirigida por Sean Baker, quien también obtuvo el premio a Mejor Director, la película narra la compleja relación entre Anora, una joven trabajadora sexual interpretada por Mikey Madison, y Vanya Zakharov, hijo de un oligarca ruso.

La actuación de Madison le valió el premio a Mejor Actriz Protagonista, mientras que Yura Borisov fue nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel en el filme. 'Anora' también fue reconocida con el premio a Mejor Guion Original, escrito por el propio Baker, y a Mejor Montaje, sumando un total de cinco premios Oscar.

Estos reconocimientos se suman a una exitosa trayectoria en festivales internacionales, incluyendo la Palma de Oro en Cannes, y múltiples galardones en ceremonias como los Critics Choice Awards y los Independent Spirit Awards.

'Anora' es la ganadora a mejor película en los Oscars 2025

Oscar 2025: nominados a mejor película

Desde el anuncio de los 10 films nominados a la categoría mejor película de los Oscar 2025, se supo que este premio iba a ser uno de los más reñidos en la ceremonia. 'Anara', dirigida por Sean Baker, era una de las principales favoritas tras ganar la Palma de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cannes y recibir seis nominaciones al Oscar 2025. The Brutalist', protagonizada por Adrien Brody y Felicity Jones, y dirigida por Brady Corbet, también se perfilaba para ser la ganadora de esta categoría, al igual que 'Cónclave' y 'Emilia Pérez'.

'A Complete Unknow', 'Dune: Part Two', 'I’m Still Here', 'Nickel Boys', 'La Sustancia' y 'Wicked' completaron la terna de la mejor película en la ceremonia internacional.

Lista completa de nominados al Oscar 2025

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha revelado la lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2025, destacando a los mejores talentos del cine en el último año. A continuación, te presentamos todos los nominados en las principales categorías:

Mejor Dirección

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – La sustancia

Mejor Actriz Principal

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – La sustancia

Fernanda Torres – Aún estoy aquí

Mejor Actor Principal

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Las vidas de Sing Sing

Ralph Fiennes – Cónclave

Sebastian Stan – El aprendiz

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Cónclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Mejor Actor de Reparto