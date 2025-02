Oscar 2025 pronósticos: favoritas a ganar mejor película en los Premios de la Academia

Los Premios Oscar 2025 están cada vez más cerca y las predicciones sobre los posibles ganadores generan gran expectativa entre los cinéfilos. Este año, la contienda en la categoría de Mejor Película promete ser reñida, con cintas destacadas por su narrativa y producción.

La ceremonia de premiación está programada para el domingo 2 de marzo y será el evento cinematográfico más importante del año. A diferencia del 2024, que tuvo una fuerte disputa entre 'Oppenheimer' y 'Barbie', este año la competencia se centra en filmes con menor impacto comercial pero con gran respaldo crítico.

Entre las principales contendientes para llevarse el premio a Mejor Película en los Óscar 2025, 'Cónclave' ha emergido como la gran favorita. Su impacto en la crítica y su sólida narrativa la posicionan como una de las opciones más viables para llevarse la estatuilla dorada.

Además, otras producciones como 'Emilia Pérez' y 'The Brutalist' también figuran entre las más comentadas. Con 13 y 10 nominaciones respectivamente, estas películas han generado gran expectativa en diversas categorías.

Las predicciones también apuntan a que 'Brady Corbet', director de 'The Brutalist', podría alzarse con el galardón a Mejor Director, mientras que Adrien Brody ('The Brutalist') y Demi Moore ('La Sustancia') suenan como favoritos en las categorías de actuación.

Los Óscar 2025 cuentan con una selección diversa de películas en la categoría de Mejor Película. A continuación, la lista completa de nominados:

'The Brutalist. Foto: The New Yorker