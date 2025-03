El drama del reformatorio de Florida que inspiró 'Nickel Boys', la nominada a mejor película en los Oscar 2025

En el marco de los Premios Oscar 2025, una de las películas más destacadas es 'Nickel Boys', una adaptación cinematográfica basada en el libro 'They Told Me Not To Tell' (Me Dijeron que no lo contara en español) de Johnny Lee Gaddy, un superviviente del reformatorio Dozier, en Florida. Esta película compite en las categorías de Mejor Guión Adaptado y Mejor Película en los Premios Oscar 2025.

La historia se inspira en los horrores ocurridos en el reformatorio Dozier, una institución que durante años fue escenario de abusos físicos, psicológicos y emocionales contra los niños que allí eran internados. Este relato conmueve no solo por la brutalidad vivida por sus víctimas, sino también por la valentía de quienes sobrevivieron y decidieron alzar su voz.

A través de la figura de Johnny Lee Gaddy, de 79 años, un sobreviviente real del reformatorio de Florida, la película revela una realidad oscura, pero crucial de conocer. Gaddy, quien fue enviado al reformatorio en los años 50, se ha transformado en un emblema de resistencia y lucha por la justicia, ya que cientos de niños, como él, fueron internados en Dozier desde su apertura en 1900. A pesar de las denuncias de los abusos sufridos por muchos de los internos, la institución no fue cerrada hasta 2011.

¿En qué historia se inspiró 'Nickel Boys', nominada a mejor película en los Oscar de este año?

La película 'Nickel Boys', se basa en la novela 'The Nickel Boys', del escritor Colson Whitehead, que narra los abusos cometidos en el reformatorio de Florida Dozier, una institución que operó durante más de un siglo, donde cientos de niños fueron víctimas de maltratos extremos. En su novela, Whitehead cuenta la vida de dos jóvenes, Elwood Curtis y Turner, quienes, al igual que los internos reales, enfrentaron una violencia y segregación racial que marcó sus vidas para siempre.

Imagen de un grupo de internos de la escuela Dozier. Foto: Gobierno de Florida

El autor ganador del premio Pulitzer utilizó testimonios de sobrevivientes como Johnny Lee Gaddy para dar vida a los personajes y las situaciones extremas que ocurrían dentro del reformatorio. A lo largo de los años, muchos de estos testimonios habían sido ignorados, pero la labor de los investigadores y la valentía de los sobrevivientes contribuyeron a destapar la verdad detrás de este oscuro capítulo de la historia de Estados Unidos.

"A mis 79 años, miro hacia atrás y me pregunto cómo sobreviví. Creo que si no hubiera encontrado el amor de mi esposa y el apoyo de algunas personas, no estaría aquí", declaró Johnny Lee Gaddy para el medio BBC.

¿Qué ocurrió en el reformatorio Dozier en Florida?

El reformatorio Dozier fue una institución conocida por su trato cruel hacia los jóvenes, muchos de los cuales fueron enviados allí por razones menores, como el escape escolar o pequeños delitos. Sin embargo, lo que parecía una escuela de "reformación" para jóvenes con problemas de conducta se convirtió en un verdadero campo de tortura. Los niños eran sometidos a trabajos forzados, castigos físicos severos y abuso sexual.

Investigaciones posteriores, como la realizada por la Universidad Estatal de Florida en 2013, revelaron que al menos 100 niños murieron en las instalaciones, muchos de los cuales fueron enterrados en el mismo lugar. Estas investigaciones destaparon una tragedia que había permanecido oculta por décadas.

"Se hablaba de que algunos chicos que huían jamás regresaban. Unos dijeron haber visto a otros morir en condiciones muy sospechosas. Yo no vi disparos, pero sí escuché historias de perros que rasgaban a los que se escapaban y de cuerpos enterrados en la finca (...) A veces tengo pesadillas con las correas, escucho el ruido y me despierto sudando", recuerda Gaddy.

Sin spoilers, ¿de qué trata la película 'Nickel Boys' inspirada en la novela 'Me dijeron que no lo contara'?

La película 'Nickel Boys' sigue las vidas de dos jóvenes, Elwood y Turner, que, a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentan en el reformatorio de Dozier, mantienen la esperanza de que su educación y su moralidad los salvarán. Elwood, inspirado por la figura de Martin Luther King, cree firmemente en la justicia, mientras que Turner adopta un enfoque más cínico. A lo largo de la historia, ambos deben enfrentar la brutalidad del sistema y las injusticias que ocurren dentro del reformatorio.

La trama se desarrolla en torno a la lucha interna de los personajes y cómo su amistad y resistencia se ven constantemente desafiadas por los horrores que experimentan. Nickel Boys' es una historia de supervivencia, amistad y coraje, en la que se refleja el sufrimiento de aquellos que fueron silenciados durante años.

Durante años, Gaddy se convirtió en un portavoz de los sobrevivientes de Dozier. Foto: BBC

