Estos son los actores, actrices y directores que más premios Oscar han ganado en casi 100 años de historia

En el siglo de historia de los Premios Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha reconocido a los mejores talentos de la industria cinematográfica en Estados Unidos y el mundo. Entre ellos, un selecto grupo de actores y actrices ha logrado obtener múltiples estatuillas, consolidando su legado en la historia del cine. Con cada nominación y victoria, estos intérpretes han demostrado su talento y versatilidad, cautivando a audiencias y críticos.

Desde las primeras ceremonias hasta la actualidad, los Premios Oscar han sido testigos de interpretaciones inolvidables que han trascendido generaciones. En este artículo, repasamos quiénes han sido los más galardonados en la categoría de actuación y cómo sus contribuciones han marcado un hito en la industria del cine.

¿Quién es la actriz con más Premios Oscar en la historia?

Katharine Hepburn ostenta el récord absoluto en la categoría de mejor actriz con cuatro estatuillas. Su legado en la historia de los Premios Oscar comenzó en 1933 con "Morning Glory", continuó con "Guess Who's Coming to Dinner" en 1967, seguida de "The Lion in Winter" en 1968 y, finalmente, "On Golden Pond" en 1981. Su versatilidad y presencia en pantalla la convirtieron en una de las actrices más influyentes del cine estadounidense.

Otras actrices que han dejado una huella imborrable en la historia de los Premios Oscar son Meryl Streep, quien ha ganado tres estatuillas y ostenta el récord de más nominaciones con un total de 21. Sus victorias incluyen "Kramer vs. Kramer" (1979), "Sophie's Choice" (1982) y "The Iron Lady" (2011). Frances McDormand también ha logrado tres galardones como mejor actriz por "Fargo" (1996), "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017) y "Nomadland" (2020), consolidando su prestigio con personajes memorables y complejos.

Ingrid Bergman es otra de las figuras más emblemáticas de la historia del cine y de los Premios Oscar. Ha ganado tres estatuillas, dos como mejor actriz en "Gaslight" (1944) y "Anastasia" (1956), y una como mejor actriz de reparto en "Murder on the Orient Express" (1974). Su carisma y talento la hicieron una de las estrellas más queridas del cine de Hollywood.

¿Quién es el actor con más Premios Oscar?

Entre los actores más premiados en los 100 años de historia de los Premios Oscar, Daniel Day-Lewis destaca por ser el único en obtener tres estatuillas en la categoría de mejor actor. Su precisión y entrega en cada papel lo llevaron a la victoria con "My Left Foot" (1989), "There Will Be Blood" (2007) y "Lincoln" (2012), interpretaciones que le valieron el reconocimiento absoluto de la crítica y el público.

Otro de los grandes nombres en la historia de los Premios Oscar es Jack Nicholson, quien ha sido galardonado tres veces. Se llevó la estatuilla por "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975) y "As Good as It Gets" (1997) en la categoría de mejor actor, además de obtener el Oscar a mejor actor de reparto por "Terms of Endearment" (1983). Su carisma y capacidad de interpretar personajes complejos le han asegurado un lugar entre los más grandes de Hollywood.

Walter Brennan también ocupa un lugar especial en la historia de los Premios Oscar. Con tres galardones como mejor actor de reparto, se destacó en "Come and Get It" (1936), "Kentucky" (1938) y "The Westerner" (1940), convirtiéndose en uno de los primeros actores en alcanzar esta hazaña en la Academia.

Más premios Oscar a mejor director

En la categoría de mejor director, John Ford mantiene el récord con cuatro estatuillas. Su primer galardón llegó en 1935 con "The Informer", seguido por "The Grapes of Wrath" (1940), "How Green Was My Valley" (1941) y "The Quiet Man" (1952). Su estilo visual y narrativo lo convirtieron en una de las figuras más influyentes en la historia del cine.

Otros directores que han destacado en los Premios Oscar son Frank Capra y William Wyler, ambos con tres estatuillas. Capra obtuvo sus premios por "It Happened One Night" (1934), "Mr. Deeds Goes to Town" (1936) y "You Can't Take It with You" (1938), mientras que Wyler fue reconocido por "Mrs. Miniver" (1942), "The Best Years of Our Lives" (1946) y "Ben-Hur" (1959). Estos cineastas marcaron un antes y un después en la industria cinematográfica con sus obras maestras.

A lo largo de los 100 años de historia de los Premios Oscar, estos actores, actrices y directores han demostrado su talento con interpretaciones y películas inolvidables que han dejado una huella imborrable en la industria del cine. Sus triunfos reflejan la evolución del cine y su impacto en la cultura cinematográfica mundial, consolidándolos como leyendas del séptimo arte.