Antonio Banderas sobre Paddington en Perú: "El guion es medular cuando decides si participarás"

En la tercera parte de la franquicia, Paddington vuelve a sus raíces. Pero él y la familia Brown conocerán al capitán Hunter, un hombre “embrujado y perseguido” por sus ancestros y heredero de una “enfermedad familiar” que lo hace obsesionarse con descubrir el valle de El Dorado. El español Antonio Banderas interpreta a este nuevo personaje y comparte guion con Hugh Bonneville, Madeleine Harris, Samuel Joslin y Olivia Colman.

A propósito del estreno de Paddington en Perú, el español habló con Sony Pictures en una entrevista a la que tuvo acceso La República. “Encarnar a tres personajes utilizando un maquillaje es realmente complejo. Para cada uno de estos, tuve que sentarme en la silla del maquillista al menos dos horas. Así que pasé seis horas en total ahí sentado”, comenta.

¿Cómo te involucraste en el proyecto?

El guion es medular cuando debes decidir si participarás en una cinta o no. El guion me pareció muy lógico. Divertido y profundo, porque envía mensajes sin restregarlos en las narices. Mensajes muy sencillos, pero muy hermosos. Paddington es casi como… el representante de lo mejor que hay en el carácter inglés. Es calmo, introspectivo. Las situaciones que lo rodean jamás lo alteran. Sus decisiones son muy lógicas. Es adorable. Me pareció que respetaba mucho las decisiones de los demás. Tiene fe en la humanidad, a pesar de que se trata de un oso.

Como uno de los nuevos personajes que se suman al mundo de Paddington, ¿qué nos dices acerca del trabajo junto a este elenco?

Bien, pues Carla (Tous, quien interpreta a Gina) es española, como yo, y tiene veintitrés años. Podría ser mi hija. De hecho, mi hija biológica (Stella Banderas) cumplirá veintisiete y es adorable; está empezando una carrera y, claro, veo algo de mí en ella. Ha puesto en marcha una carrera internacional. Esto es muy importante para ella e incluso para la cinematografía española. Quiero decir, el hecho de que los actores puedan trabajar en producciones internacionales es algo realmente maravilloso.

PUEDES VER: Demi Moore: de aceptar que su carrera había terminado a ganar el Globo de Oro

¿Qué te ha parecido el trabajo junto al director Dougal Wilson?

Actualmente, una de las cosas más difíciles es hallar directores con personalidad, pero él tiene una sólida personalidad. Sabe a dónde va. Es muy persistente. Va siempre en pos de aquello que tiene en mente, aquello que, para él, debería ser el sendero capaz de conducir a la cinta. Es su primera película, pero estoy seguro de que hará otras. Completamente seguro. En cuanto a las conversaciones que tuve con él, puedo decirte que su sapiencia respecto al cine es enorme. Yo siento una gran pasión por las películas de los años cuarenta, de los cincuenta y de los sesenta, y él adora este período también, así que yo me daba una buena idea de sus intenciones. De la diversión que estaba a punto de desatar. Y ahora es su turno para cocinar el platillo más increíble