Demi Moore: de aceptar que su carrera había terminado a ganar el Globo de Oro

Antes de La sustancia —que ha sido una suerte de relanzamiento de su carrera—, a Demi Moore, una parte de la industria la encasilló durante décadas. Había sido, para ellos, el tipo de estrella para el público que va al cine a entretenerse y devorar popcorn. “Hace treinta años, un productor me dijo que yo era una actriz de palomitas de maíz. En ese momento, le di a entender que esto es algo que no se me permitía tener. Que podía hacer películas que tuvieran éxito y ganaran mucho dinero, pero que no me podían reconocer. Me lo creí y me lo creí”, recordaba el domingo en los Globos de Oro con su primer premio como mejor actriz.

Sex symbol de los años 90 por Striptease y por interpretar a la mujer casada a la que le ofrecen un millón de dólares en Una propuesta indecente, protagonizó Ghost, que, más allá de la popularidad, había escalado en la temporada de premios. Pero hasta La sustancia, Moore no había sido considerada por la Academia para los Óscar. Tras el Globo de Oro, es casi un hecho su nominación. “Eso (que la llamaran popcorn actress) me corroyó con el tiempo, hasta el punto que hace unos años pensé que tal vez esto era todo. Tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer”.

El filme de Coralie Fargeat es eso. Para la historia de body horror, la cineasta necesitaba a una actriz que sea icónica y que, a la vez, haya sido cosificada. Moore podía entender ello e incluso ha reconocido que el guion le llegó en un momento “muy bajo” cuando pensaba que su carrera había terminado. “Este guion mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente disparatado llegó a mi escritorio. El universo me dijo: no has terminado”.

Memorias descarnadas

Las palabras de Demi Moore tomando el Globo de Oro a mejor actriz fueron tema tendencia. “Un marcador de mi plenitud”, ha dicho en el escenario cargando el premio que dedicó a “las personas que estuvieron a mi lado y creyeron en mí cuando yo no creí en mí misma”. Ahora se puede entender que cuando lanzó sus memorias, Inside Out (2019), estaba retratando una carrera que pensaba que había terminado, y se enfrentaba a ella misma. Hace catarsis, pero también perdona y narra una de las biografías más crudas de Hollywood: su batalla contra las adicciones y la vez en que su madre la prostituyó a los 15 años.

“Durante muchos años, ni siquiera consideré que fuese una violación. Me sentí obligada a hacerlo porque eso era lo que ese hombre esperaba de mí, lo que yo había permitido. Había cenado en su restaurante y me había llevado a casa después de clase en multitud de ocasiones, como si fuese un chofer particular. En mi mente de chica de quince años, me merecía lo que me había pasado”, cuenta en el libro en el que recuerda que, en el pico de su popularidad, se sentía poco atractiva en una industria en la que las menores se relacionaban con hombres mayores.

“Llevo 43 años aquí y esta es la primera vez que gano algo como actriz”, comentaba el domingo. “Quiero señalar que cuando pensemos que no somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente bonitas, delgadas, lo suficientemente exitosas, yo recordaré que una mujer me dijo que no, que nunca seré suficiente, pero que puedo conocer el valor de lo que valgo si dejo de compararme".