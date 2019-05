Attack on Titan: Malos fans boicotean capítulo 3x17 para que no tenga puntaje perfecto

Parece que a los fanáticos de Game of Thrones y Breaking Bad no les gustó la noticia que el capítulo 3x17 "Hero" de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) haya conseguido calificación perfecta, por sobre ellos.

El episodio obtuvo un rotundo 10/10 en IMDb, la plataforma donde los televidentes califican a las series y películas que son estrenadas en todo el mundo. Es así que, al ver como Attack on Titan consiguió puntaje perfecto, decidieron actuar.

Los fanáticos comenzaron a contraatacar y calificar con mala nota a Attack on Titan. El último episodio cuenta con más de 12 mil votos, de los cuales 11 mil le han dado la puntuación de 10. Sin embargo, un poco más de 800 la están calificando con apenas 1 punto.

La guerra por la puntuación ha empezado pues, los 'haters' comentan cosas como "ni siquiera veo el anime pero le doy 1 estrella, ¿qué puedo decir?", por otro lado están los defensores del anime, quienes ponen "haters vienen y puntuan 1/10 pero todos sabemos que este episodio es el mejor de todos los tiempos en la historia del anime".

Hasta el momento, Attack on Titan tiene una puntuación de 9.9/10, superando a otros episodios como Game of Thrones, la cual tiene capítulos que lograron el 9/10 como por ejemplo "The Winds of Winter", "Battle of Bastard" y "Hardome". Breaking Bad, por otro lado, también tiene episodios que rozan el 9/10.

¿Qué pasó en Attack on Titan 3x17?

Acorralado por una gran cantidad de titanes y luego de observar como el Comandante Erwin cargó contra las líneas enemigas, Levi se acerca sigilosamente al Titan Bestia y en pocos segundos consigue destruir por completo a Zeke. Aquí te dejamos el video subtitulado en español.

En el episodio 5 de la parte 2, temporada 3, vimos una brutal pelea entre el Capitán Levi y el Titan Bestia, a quien finalmente termina derrotando. Sin embargo, al finalizar el episodio de Attack on Titan 3x17 sucede algo que dejó en shock a los fans del anime.