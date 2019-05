HBO repetirá los cuatro capítulos de Game of Thrones antes de emitir el episodio 5

La última temporada de Game of Thrones ha dejado sin aliento a los fanáticos de la serie ante la majestuosidad de las escenas. Y, para revivir los cuatro capítulos de temporada 8 de Juego de Tronos, la cadena HBO anunció que repetirá los episodios antes de GOT 8x05.

Si te has perdido de todas las emisiones EN VIVO de Game of Thrones del 2019, te contamos que HBO volverá a transmitir este domingo 12 de mayo los episodios anteriores para que todos los fanáticos, sobre todos para quienes están retrasado con la serie, lleguen a ver a tiempo la gran final.

Hace algunas semanas atrás, la actriz Emilia Clarke, quien da vida a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, confesó que el penúltimo y último capítulo de la exitosa serie estadounidense será más épica que la "Batalla de Winterfell".

El nuevo enfrentamiento que se avecina entre el ejército de Cersei Lannister y la 'Madre de Dragones' llega a las pantallas de todas formas esta noche por HBO y HBO GO. El tráiler que se dio a conocer tras la emisión del cuatro capítulo de Juego de Tronos y dejó muchas interrogantes, una de ellas fue el significado de las palabras que dijo Missandei antes de morir y lo que generará en las emociones de Daenerys.

La maratón de GOT comenzará a las 16:00 horas y terminará a las 19:35 horas este domingo 12 de abril. No te pierdas las emisiones para revivir los magníficos momentos y también los corazones rotos de varios personajes que conmovieron a los fans.

Cabe resaltar que el final de la serie de HBO será el próximo 19 de mayo y tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos, donde probablemente se descubra quién ocupará definitivamente el 'Trono de Hierro'.

Only two episodes left.



The final season of #GameofThrones airs Sundays on @HBO. pic.twitter.com/HKGT8ERkYB