Avengers: Endgame: ¿Por qué Edward Norton dejó de ser Hulk en el UCM? [VIDEO]

A poco del estreno de Avengers: Endgame, fans del Universo Cinematográfico de Marvel vienen recordando cada una de las cintas que forman parte de esta franquicia.



De entre todas las preguntas que los seguidores de los superhéroes de Marvel se han podido estar haciendo desde su inicio son las razones detrás del por qué Edward Norton nunca más volvió a darle vida al doctor Bruce Banner ni a Hulk, tras la segunda película en el Universo Cinematográfico de Marvel, The Incredible Hulk (2008).

Recordemos que, tras el estreno de la película y con la continuidad del UCM, el actor Mark Ruffalo, que ha repetido en el papel cinco veces tras The Avengers (2012) hizo su ingreso. ¿Qué pasó entre Edward Norton y Marvel? ¿Por qué se alejó del papel?



De acuerdo al portal Screen Rant, Marvel Studios sorprendió a sus fans poco antes de que empezaran con los trabajos para The Avengers en el 2010, anunciando que no volverían a trabajar con Norton. En aquel entonces, la compañía declaró que buscaban a “un actor que encarnara la creatividad y el espíritu de colaboración con el elenco que lo acompaña en pantalla”.

Tras el anuncio, el portavoz del actor negó que Norton haya tenido un problema con sus compañeros y aseguraron que hubo conversaciones en las que Edward Norton replanteaba los detalles su papel de Hulk en The Avengers. "Después de varias semanas de discusiones y no controvertidas, un delegado de Marvel nos llamó para decirnos que habían decidido ir en otra dirección”, aseguró su representante años atrás.

Si bien para muchos fans este anuncio fue una sorpresa, el baldazo de agua fría fue cuando Mark Ruffalo se presentó como el nuevo Hulk en la Comic-Con de San Diego de julio de 2010.

Con el paso de los años esta historia finalmente fue comentada por su protagonista. En el 2014, Edward Norton explicó lo que pasó con su continuidad en el Universo Cinematográfico de Marvel.

"Tal vez, a algún nivel inconsciente, no quería asociarme con una cosa que, de cierta manera, degradara mi efectividad como actor, con los personajes. Creo que puedes hacer cualquier cosa una vez, pero, si lo haces demasiadas veces, puede convertirse en un traje que es difícil de quitarse a los ojos de los espectadores”, exclamó.