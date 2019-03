Toy Story 4: accionista de Disney revela gran parte de la trama

Toy Story 4 es una de las películas más esperadas de este año y a pesar que existen tres meses para su estreno, algunos ejecutivos y accionistas de Disney han tenido el privilegio de asistir a una función exclusiva de la película.

Una de estas personas es, Scott Ladewing, quien pudo ver un breve adelanto de la cinta y publicó en su cuenta de Twitter detalles importantes de la cuarta parte de Toy Story.

A continuación te mostraremos los tuits que publicó. Sin embargo, te advertimos que estos contienen spoilers de la película.

Woody spots Bo in an anqoue ship, he goes in, creepy doll in baby carriage says he can't leave and sends super creepy ventriloquist dummies after Woody and Bo. No very much in Rey the scavenger mode; taking control of situation.