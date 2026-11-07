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Ciencia

La Tierra tiene una nueva miniluna: una roca espacial de 2 metros de diámetro atraída hacia la órbita y que no estará por mucho tiempo

El objeto espacial se encuentra cerca de nuestro planeta desde abril y permanecerá junto a la Tierra hasta diciembre. Después, retomará su recorrido por el sistema solar en 2027.

Científicos confirman la existencia de una miniluna en la órbita de la Tierra. Foto: Shutterstock
Científicos confirman la existencia de una miniluna en la órbita de la Tierra. Foto: Shutterstock
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La Tierra tiene un nuevo compañero espacial, aunque su permanencia será bastante corta. Se trata de 2026 QQ8, un pequeño asteroide que quedó atrapado temporalmente por la gravedad de nuestro planeta y que permanecerá en sus cercanías hasta mediados de diciembre de 2026, cuando volverá a continuar su recorrido alrededor del Sol.

El objeto fue descubierto en agosto de este año por el astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky. Sin embargo, los cálculos de su trayectoria revelaron que había ingresado en la influencia gravitatoria terrestre desde finales de abril. Su existencia fue comunicada oficialmente el 29 de octubre por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, organismo encargado de registrar estos cuerpos celestes.

Un visitante en la órbita de la Tierra

2026 QQ8 tiene un diámetro estimado de dos metros, aunque las mediciones disponibles sitúan su tamaño aproximado en 2 metros. Es diminuto si se compara con la Luna, cuyo diámetro alcanza aproximadamente los 3.474 kilómetros. Debido a sus dimensiones, resulta prácticamente imposible observarlo sin telescopios especializados.

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Órbita de la miniluna mientras es capturada por la gravedad de la Tierra. Foto: Tony Dunn

Órbita de la miniluna mientras es capturada por la gravedad de la Tierra. Foto: Tony Dunn

Su trayectoria también llamó la atención de los astrónomos. El asteroide tarda 359 días en completar una vuelta alrededor del Sol y se aproxima a la Tierra aproximadamente una vez cada diez años. Durante su acercamiento del 18 de agosto de 2026, pasó a unos 537.000 kilómetros del centro terrestre. Otra estimación del Centro de Planetas Menores sitúa su distancia mínima durante esta captura en unos 568.000 kilómetros.

Antes de confirmar su naturaleza, los investigadores consideraron que podía tratarse de basura espacial, como un fragmento de cohete o algún componente de satélite. Las observaciones realizadas desde distintos telescopios permitieron estudiar cómo la radiación solar afectaba su movimiento y respaldaron su origen natural.

Tampoco representa una amenaza para nuestro planeta. Incluso si llegara a colisionar con la Tierra, su pequeño tamaño haría probable que se desintegrara en la atmósfera antes de alcanzar la superficie.

La Tierra puede tener más de una miniluna temporal

La presencia de 2026 QQ8 no es un fenómeno único. Investigaciones recientes sugieren que nuestro planeta podría tener hasta seis minilunas al mismo tiempo. Estos objetos quedan atrapados temporalmente por la gravedad terrestre debido a la combinación de sus trayectorias y velocidades.

Los modelos científicos estiman que una miniluna promedio mide unos 75 centímetros y permanece alrededor de nueve meses junto a la Tierra. También plantean que un asteroide de tres metros podría mantenerse capturado durante 10 o 20 años.

Estos cuerpos no deben confundirse con las cuasilunas, que acompañan aparentemente a nuestro planeta, pero continúan orbitando alrededor del Sol sin quedar atrapadas por la gravedad terrestre.

Los astrónomos también identificaron un acercamiento anterior de 2026 QQ8 en 1965 y calcularon que volverá a aproximarse relativamente a la Tierra en diciembre de 2058.

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