Científicos cultivan papas aptas para el consumo humano en un suelo que imita el de la Luna: un abono de lombriz es clave Los análisis muestran que las papas cosechadas en sustrato lunar mantienen su valor nutritivo. Se está evaluando su seguridad y adaptabilidad para futuros sistemas agrícolas en la Luna.

Científicos de Oregon State University han cultivado papas aptas para el consumo humano en un invernadero con un sustrato que simula la superficie lunar, financiados por la NASA.

Científicos de Oregon State University han cultivado papas aptas para el consumo humano en un invernadero con un sustrato que simula la superficie lunar, financiados por la NASA. Ilustración LR

Científicos de la Universidad Estatal de Oregón (Oregon State University), en Estados Unidos, lograron cosechar papas aptas para el consumo humano dentro de un invernadero con un sustrato que imita la superficie de la Luna. Durante las pruebas, una fórmula enriquecida con un 30% de abono de lombriz alcanzó un rendimiento equivalente al de las tierras agrícolas convencionales.

Esta investigación, financiada por la NASA y difundida en la revista npj Microgravity, busca alternativas viables para garantizar el suministro alimenticio en misiones espaciales prolongadas. Los especialistas seleccionaron dicho tubérculo por su capacidad de generar mayor aporte calórico por área cultivada frente a otras especies, un avance clave que disminuiría los envíos de víveres desde la Tierra hacia una futura base satelital.

¿Cómo logra el abono de lombriz que crezcan papas en suelo lunar?

Un equipo de científicos comprobó que el vermicompost permite a las papas completar su ciclo vital dentro de una simulación del regolito, la capa de polvo y fragmentos rocosos que recubre la superficie de la Luna. Para evaluar su eficacia, los investigadores probaron cinco materiales distintos: dos recrearon los mares lunares y tres imitaron las tierras altas, mientras emplearon tierra agrícola de Hermiston como muestra de control terrestre, según reportes publicados en la revista Nature.

Fenotipo de crecimiento y desarrollo de plantas de papa cultivadas en suelo LMS-1E y Adkins con o sin enmienda de vermicompost. Foto: Nature

Durante los ensayos efectuados por la Oregon State University, los cultivos sin este compuesto orgánico mostraron un desarrollo limitado y raíces cortas, pero al añadir proporciones del 5% al 15% obtuvieron una recuperación parcial. Todos los grupos recibieron también un fertilizante de liberación lenta para garantizar que la carencia de nitrógeno no alterara los resultados comparativos entre las distintas dosis evaluadas.

David Handy, autor principal del estudio, señaló en un comunicado institucional que este recurso beneficia los sembríos "al reducir la exposición de las plantas a compuestos dañinos". Los especialistas plantean la hipótesis de que la materia orgánica retiene una fracción de los metales presentes en el sustrato extraterrestre y frena así su absorción radicular.

Número de genes expresados diferencialmente en hojas de plantas de papa cultivadas en cuatro simulantes de regolito lunar distintos en comparación con el control terrestre Adkins. Foto: Nature

¿Es seguro cultivar y comer papas en la Luna sin riesgo de toxicidad?

Los análisis de laboratorio confirmaron que las papas cultivadas en suelo lunar simulado mantienen intacto su valor nutritivo y una composición química casi idéntica a la cosecha de referencia. Según los reportes científicos difundidos en Nature y PubMed, no existe un incremento estadísticamente significativo en los niveles de solanina ni chaconina, dos glicoalcaloides naturales del tubérculo que resultan perjudiciales en altas dosis.

Pese a la estabilidad nutricional, ciertas muestras evidenciaron un ligero repunte en minerales como cobre, zinc y aluminio, una variación vinculada directamente al sustrato empleado para replicar el regolito extraterrestre. Ante este hallazgo, los autores advirtieron que estos elementos "deberán seguir bajo vigilancia en próximos estudios" con el objetivo de garantizar la total inocuidad alimentaria en el espacio.

Actualmente, el equipo científico ya evaluó diez variedades distintas de este alimento bajo dichas condiciones extremas y prevé publicar las conclusiones en una futura investigación. Este análisis comparativo permitirá definir qué genotipos logran adaptarse mejor a entornos hostiles para convertirse en candidatos viables dentro de los próximos sistemas agrícolas lunares.