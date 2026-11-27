“Tuvimos que sacarla del huevo”: nace en un zoológico la cría que da esperanza a un ave extinta en libertad desde hace décadas La deforestación y el tráfico ilegal redujeron drásticamente su población. Un programa de conservación busca recuperar la especie y devolverla a su hábitat natural en Brasil.

Brasil busca salvar a la guacamaya de Spix de la extinción. Foto: Paula Pinto/Agencia Brasil

Brasil busca salvar a la guacamaya de Spix de la extinción. Foto: Paula Pinto/Agencia Brasil

Una pequeña guacamaya de Spix nació en el Zoológico de São Paulo, Brasil, después de un proceso de incubación artificial que se prolongó durante 28 días. Bautizada como Hope (Esperanza), su nacimiento forma parte de los esfuerzos para evitar la desaparición de una de las aves más amenazadas del planeta.

La especie, conocida en Brasil como Ararinha-azul, inspiró a Blu, el protagonista de la película animada 'Río' (2011). Sin embargo, su situación en la naturaleza es crítica, ya que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la considera extinta en estado silvestre desde 2019.

La cría de guacamaya de Spix pesa unos 350 gramos. Foto: Leandro Ferreira Amaral

¿Por qué los especialistas tuvieron que ayudar a la cría a nacer?

Los especialistas del zoológico retiraron el huevo para observar su desarrollo y, cuando comprobaron que el ave tenía problemas para romper el cascarón, decidieron intervenir para facilitar su nacimiento.

La guacamaya de Spix es una especie endémica de ese Brasil que dejó de habitar libremente en el año 2000. Foto: EFE

"Fueron 28 días de sufrimiento hasta que la vimos nacer. Necesitaba ayuda; tuvimos que sacarla del huevo porque estaba mal colocada, y entonces nació", explicó Fernanda Guida, bióloga principal de la división de aves del zoológico, en declaraciones recogidas por Reuters.

La especialista también explicó el motivo detrás del nombre elegido para la pequeña guacamaya: "Elegimos ‘Esperanza’ porque esperamos poder brindar un futuro mejor a esta especie".

¿Por qué la guacamaya de Spix desapareció de su hábitat natural?

Esta ave es originaria de la Caatinga, una región semiárida del noreste de Brasil. Su población disminuyó principalmente por la captura ilegal para el mercado de mascotas y la destrucción de su hábitat. El último ejemplar confirmado en libertad fue observado en el año 2000.

Desde 1975, la especie está incluida en el Apéndice I de CITES, que establece el mayor nivel de protección frente al comercio internacional de animales silvestres.

¿Qué avances existen para recuperar esta especie?

Los programas de conservación mantienen ejemplares en cautiverio en Brasil, Alemania, Qatar y España. En 2022, 20 guacamayas criadas bajo cuidado humano fueron liberadas en la Caatinga.

Dos años después, dos polluelos nacidos en libertad consiguieron realizar su primer vuelo, un avance importante para el programa de reintroducción.

"Esa primera eclosión fue un hito muy importante para la conservación del guacamayo de Spix", señaló Guida. "Nos queda un largo camino por recorrer, pero esperamos que sea un camino lleno de éxitos".