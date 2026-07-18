Renovó una casa y notó que sus gallinas desaparecían por una grieta: cuando la excavó, encontró una ciudad de 20.000 habitantes

Derinkuyu es ciudad con casi 3.500 años de antigüedad y que permaneció enterrada en el subsuelo. Foto: iStock

Derinkuyu es ciudad con casi 3.500 años de antigüedad y que permaneció enterrada en el subsuelo. Foto: iStock

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un problema con las gallinas de corral llevó a uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos en Turquía. Un habitante de la región de Capadocia intentaba averiguar por qué sus aves desaparecían por una estrecha abertura en el sótano. Al ensanchar una grieta en la pared durante la remodelación de su vivienda, no imaginó que tras ella encontraría un pasadizo que conducía a una enorme ciudad subterránea.

Este hallazgo permitió redescubrir Derinkuyu, considerada la urbe subterránea excavada más grande conocida, según la BBC. El sitio alcanza unos 85 metros de profundidad, cuenta con 18 niveles y, según los investigadores, pudo albergar hasta 20.000 personas junto con sus animales y provisiones.

Pasaje interior de la ciudad subterránea en Turquía. Foto: Wikimedia

Una ciudad subterránea excavada en roca volcánica

Derinkuyu se encuentra en Capadocia, una región caracterizada por su roca de toba volcánica. Este material es lo suficientemente blando como para ser excavado con herramientas sencillas, pero también lo bastante resistente para sostener grandes estructuras durante miles de años.

Derinkuyu es un complejo de múltiples niveles capaz de albergar hasta 20.000 personas. Foto: iStock

A lo largo de los siglos se desarrolló una compleja red de túneles y salas donde los arqueólogos identificaron viviendas, almacenes de alimentos, bodegas, establos, escuelas e iglesias. Estas instalaciones sugieren que sus habitantes podían permanecer refugiados bajo tierra durante largos periodos cuando la situación lo exigía.

Uno de los aspectos más destacados del complejo es su sistema de ventilación. Más de 50 conductos distribuían aire fresco por los distintos niveles de la ciudad, incluso en las zonas más profundas.

Una ciudad que se desarrolló durante siglos

Los investigadores consideran que Derinkuyu no fue construida en una sola etapa, sino ampliada de manera progresiva durante varios siglos. Según la UNESCO, las partes más antiguas podrían remontarse a la época de los frigios, durante el primer milenio antes de Cristo, aunque el origen exacto de la ciudad sigue siendo objeto de debate entre los investigadores.

Con el paso del tiempo, distintos pueblos aprovecharon y ampliaron el complejo. Se cree que la ciudad fue utilizada como refugio durante guerras, invasiones y periodos de persecución. Para reforzar su defensa, las entradas podían bloquearse con enormes puertas circulares de piedra que solo podían desplazarse desde el interior.

Todo lo necesario para permanecer bajo tierra

Derinkuyu fue diseñada para que comunidades enteras pudieran refugiarse durante largos periodos. Sus profundos pozos suministraban agua, mientras que los almacenes conservaban grano, vino y otros alimentos. Además, contaba con espacios destinados al culto, la educación y otras actividades cotidianas.

La temperatura constante del subsuelo ayudaba a conservar las provisiones, mientras que el avanzado sistema de ventilación garantizaba la circulación de aire en todo el complejo.

Según el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía, parte de Derinkuyu puede visitarse en la actualidad. Los arqueólogos continúan investigando cómo evolucionó esta extraordinaria ciudad subterránea y cuál fue su relación con otros asentamientos excavados en la roca de Capadocia, una región donde se han descubierto cientos de complejos subterráneos, algunos de ellos conectados mediante túneles.



